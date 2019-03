Palabra de Víctor

Víctor Fernández recurrió ayer al altavoz para pregonar su mensaje a los cuatro vientos. Lo hizo desde la mesura y la didáctica. En tono afable y sin levantar la voz, pero fue rotundo, claro y conciso. No esquivó nada ni se guardó nada; y transmitió lo que pretendía con interesantes recados ocultos entre líneas. El técnico solo rechazó pronunciarse sobre su futuro «porque ya he respondido a eso muchas veces». No. Ayer, Víctor tenía claro cuál debía ser su mensaje y hacia quién dirigirlo.

A Álvaro Vázquez dedicó una defensa a ultranza. Sin medias tintas. El delantero cuenta con toda la confianza de su entrenador, que resta trascendencia a los tres partidos que acumula sin marcar. Víctor cree en Álvaro a pies juntillas. «A nivel físico está muy mejorado y me inspira mucha confianza. Es uno de los jugadores más importantes del equipo, tiene grandes condiciones, una actitud muy positiva y está muy comprometido en el trabajo y el esfuerzo. Le tengo una gran confianza y confío en su calidad, su capacidad de trabajo y su compromiso». Alto y claro.

Víctor apoyó su respaldo en las matemáticas y recordó que Álvaro «es el máximo goleador del equipo y le saca más del doble al siguiente. Con eso lo digo todo». Pero dijo mucho más. Era el turno de los recados. Primero, hacia los jugadores de segunda línea. «Estoy convencido de que Álvaro va a marcar ante el Almería, pero, en todo caso, también hay que exigir a los jugadores de segunda línea porque tienen total libertad para llegar a zona de ataque. Necesitamos una cifra anotadora mucho más alta de la que llevan porque no es cuestión de focalizar la atención en el nueve, sino que hay que repartir responsabilidadades en un equipo que llega mucho al área rival». Pues eso.

POMBO Y SU RENOVACIÓN // En el capítulo de recados también incluyó Víctor a Pombo. O, más bien, a la situación creada en torno al pulso con el club por su renovación. Aquí, el técnico fue tajante. «Imagino que el club tendrá unos límites en los contratos y luego tiene que coincidir con las aspiraciones de los jugadores y si no hay solución...una buena oferta y a traspasar, aunque intentaremos que no sea así». Naturalidad y rotundidad en similares dosis. «Es un jugador importante que en su mejor versión puede marcar diferencias. No sé si le ha afectado o no lo de su renovación, creo que no, pero ese tema no tiene que asustar a nadie. Yo no tengo miedo. Lo único que quiero es que juegue bien y sacar su máximo rendimiento, que es como aumenta la cotización de los jugadores».

Más mensajes. Esta vez, respecto a las aspiraciones del equipo. Para Víctor, el «correcto, inteligente y preciso» es el que han venido mandando sus jugadores a lo largo de la semana. «Siempre hay objetivos por los que luchar y mientras las matemáticas no digan lo contrario, tenemos que pelear por sumar la mayor cantidad posible de puntos y ver hasta dónde nos alcanza»·, expuso el técnico aragonés, que aseveró que, tras la derrota en Pamplona, «es necesario hacer un muy buen partido y el triunfo» ante el Almería. «Es fundamental una reacción inmediata, con juego, buen fútbol, ritmo y presión y sacar el encuentro adelante. Le doy mucha importancia al partido».

Aunque enfrente estará el Almería, «un equipo con mucha confianza al que le sale todo bien y no está presionado ni exigido. Siempre juegan los mismos, pero nosotros lo hacemos en casa y somos un buen equipo», apuntó el preparador, que también tiene claro cuál es el objetivo prioritario de aquí al final. «Lo fundamental es mantener viva la llama de la ilusión y el fervor de la afición y luego ya vendrán los beneficios y las renovaciones. No tenemos ni una y para tener vamos a ver si ganamos partidos».