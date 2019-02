Las Palmas-Real Zaragoza, en directo

21:01h. Minuto 2 El Real Zaragoza ha realizado una serie larga de pases de seguridad que han terminado en un balón para Soro, en fuera de juego. El conjunto aragonés, de principio, quiere tener la pelota, no cederse a un rival que sabe perfectamente lo que hacer con ella

20:57h. Comienza el partido El Real Zaragoza intentará ser el primer equipo que gana en el Estadio de Gran Canaria. Ninguno de los once visitantes lo han logrado. Seis sí han conseguido empatar

20:19h. La anécdota Carlos Nieto, a sus 22 años, disputará su decimosegundo partido con la camiseta del Real Zaragoza, nueve de ellos, con el de esta noche, en el actual curso. Le hizo debutar, como a otros muchos canteranos, Víctor Muñoz en la temporada 2014-2015 (la del playoff de ascenso frente al Las Palmas) contra el Sabadell en La Romareda

20:02h. La alineación del Las Palmas Paco Herrera presenta este equipo: Raúl Fernández; Eric Curbelo, Martín Mantovani, Cala, Dani Castellano; Peñalba; Fidel, Galarreta, Timor, Mir; y Rubén Castro. En la reserva: Nauzet, Blum, David García, Araujo, Momo, Lemos y Deivid ¡Nuestro once para el partido de hoy!

💪🏼 #VamosUD #LasPalmasRealZaragoza pic.twitter.com/VUHvsnI561 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 4 de febrero de 2019

19:57h. La alineación del Real Zaragoza El Real Zaragoza presenta las dos novedades previstas en el once inicial con respecto a la del partido contra el Oviedo. Entran Soro por Papunashvili y Nieto por Lasure. El resto, repite: Cristian, Delmás, Guitián, Verdasca, Nieto, Eguaras, Zapater, Igbekeme, Pombo, Soro y Álvaro. En el banco se sientan: Ratón (ps), Dorado, Benito, Aguirre, Pep Biel, Linares y Marc Gual XI del #RealZaragoza esta noche#LasPalmasRealZaragoza#VamosRZ 🔵⚪🦁 pic.twitter.com/jO7cScw5tG — Real Zaragoza (@RealZaragoza) 4 de febrero de 2019

Playoff, promoción, ascenso... La ilusión sale de la jaula en cuanto hay partido pese a que el Real Zaragoza lucha por al salvación. Si esta noche vence al Las Palmas, mañana crecerá el río de las expectivas optimistas. Desde que Víctor Fernández cogió el timón, el equipo ha mejorado en todos los aspectos, sobre todo en los resultados como fruto de una elevación de la autoestima. También del juego colectivo, menos acongojado que en casi toda la primera vuelta y pendiente de evolucionar hacia la regularidad más completa posible, defensiva y atacante. Aun así, el encuentro de este lunes sigue presentándose como una huida de posiciones comprometidas, lo que refleja la realidad por encima de los deseos. El conjunto aragonés no puede entretenerse observando el cielo si todavía pisa tierras movedizas. Debe vencer al equipo de Paco Herrera porque lo necesita, por ahora, para avanzar hacia climas más cálidos.

En los últimos cinco partidos, el Real Zaragoza ha tenido que trabajarse muy duro los partidos. No mereció perder contra el Málaga, jugó con fuego con el Rayo Majadahonda, y el Extremadura y el Sporting le dieron guerra. Frente al Oviedo, después de que los asturianos fallaran un penalti (o lo detuviera Cristian) con el 0-0, logró la victoria con cierta autoridad en la recta final. Diez puntos de 15 posibles es un botín excelente cuando hace apenas un mes ganar parecía una cuestión imposible. En ese tobogán de emociones, de contrastes de ánimo y de idénticas dificultades, aparece el Las Palmas, que iba para rey por presupuesto y plantilla y deambula sin corona en zona de nadie. No ha perdido en su estadio y tan solo le han marcado seis goles en casa... Son números que dicen mucho o nada en una categoría imprevisible por su baja calidad, cifras que el Real Zaragoza no debe de tener en cuenta en su proceso de recuperación y de madurez competitiva.

Esta noche juega el equipo de Víctor Fernández para dormir más tranquilo. Soñar es algo que por coherencia en estos momentos no le conviene.