Papu seguirá fuera varias semanas más

Papunashvili no volverá al equipo la próxima semana. Ni la siguiente. La complicada lesión de tobillo del georgiano, que lleva ya dos meses alejado de los terrenos de juego, amenaza con prolongar ese periodo de inactividad durante algunas semanas más. Si no hay retrocesos, el objetivo del club es que Alcaraz pueda contar con él antes de las vacaciones de Navidad.

Papu sufre un edema óseo en el tobillo como consecuencia de la lesión sufrida por un balonazo en el encuentro disputado el pasado 28 de septiembre en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Aquel percance, que parecía no revestir de especial gravedad, podría dejarle inactivo durante un periodo de tres meses si las previsiones del club se cumplen y Papu puede volver a estar disponible antes de enero. Se trata de una lesión complicada y dolorosa que impide al jugador incluso correr. De ahí que el georgiano no haya pisado el césped ni se haya calzado las botas durante todo este periodo. En todo caso, la recuperación no ha sufrido retrocesos y todo transcurre de acuerdo a los plazos y al ritmo esperados por la entidad.

Así, Papu debería hacer carrera continua sin problemas en dos semanas, pero nadie forzará la máquina. Porque en este tipo de lesiones lo más importante es que no se produzcan retrocesos ni se den pasos atrás. Si todo se desarrolla sin sobresaltos, Papu, en principio, se reintegraría al grupo a mediados de diciembre, pero lo hará sin ritmo después de haber permanecido parado durante muchas semanas. Su participación en algún partido previo a las vacaciones dependería, pues, de cuánto le cueste recuperar la forma perdida.

En todo caso, todo estará en función, sobre todo, de las sensaciones del futbolista, que apenas ha podido participar hasta ahora en cinco partidos de Liga y uno de Copa. En realidad, la temporada ya se torció para él antes de empezar. Una rotura de fibras en pretemporada le obligó a iniciar el campeonato con déficit de preparación respecto a sus compañeros. Llegó a tiempo al inicio de la Liga pero, sin ritmo, fue suplente en las dos primeras jornadas ante el Rayo Majadahonda y el Reus. Se perdió los choques frente a Las Palmas y Oviedo al encontrarse con su selección y, a su vuelta, también fue suplente en las derrotas ante Almería y Lugo. Solo ha sido titular en Liga una vez. Fue en Albacete, la séptima jornada, precisamente cuando se lesionó. Antes también había formado en el once inicial en la primera eliminatoria copera contra el Deportivo, al que marcó el único gol que ha conseguido.

En total, Papu ha jugado con el Zaragoza 144 minutos. Solo Ratón, Medina, Raí y los lesionados Guti y Toquero han aparecido menos que él.