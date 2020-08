La plantilla estalla

En el Real Zaragoza ya se han cansado. Con el mes de agosto ya entre nosotros, con equipos que en pocos días van a empezar su pretemporada mientras otros esperan rival en el playoff y acabar, con suerte, un 23 de agosto, en el club han dicho basta y, solo unas pocas horas después de que alzaran la voz Christian Lapetra y Lalo Arantegui, la entidad continúa con su ofensiva.

Esta vez elevó el tono una plantilla harta de tanta improvisación. Se sienten menospreciados, utilizados y, en sentido figurado, desnudos. “Somos unos mandados”, resumió Alberto Zapater, que también recalcó que apoyan al club en todas sus acciones, que van todos a una y que, sobre todo, están ya cansados de todo este circo. El ejeano, primero, leyó un comunicado elaborado por toda la plantilla con el apoyo a su lado de los otros capitanes (Cristian Álvarez, Eguaras, Guitián y Javi Ros).

En él, ponderó que “la plantilla del Real Zaragoza ha cumplido con responsabilidad sus deberes y todos sus protocolos exigidos para la vuelta del fútbol, pero ha llegado el momento de decir que estamos hartos”. “Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un playoff que ya se encuentra adulterado”, prosigue.

Después, el equipo criticó “la dejadez de los dirigentes deportivos”, que va a impedir “competir con uno de nuestros compañeros, Luis Suárez”. “La competición ha perdido los más mínimos valores de integridad y equidad y se ha apartado por completo de los parámetros de fair play deportivo que mantiene la FIFA”, apostilla el escrito.

Además, la plantilla está “de acuerdo con el club en solicitar la finalización de la competición” ya que “el empeño por no dar por terminado el campeonato está haciendo que esta Liga haya pasado de ser la mejor del mundo a plantear un playoff adulterado, que adultera también la planificación de la próxima temporada”, y recalca que “nosotros no vamos a dejar de preparar el playoff por más que se haya desnaturalizado por completo, pero confiamos en que nuestros argumentos, que son los mismos que defiende todo el Real Zaragoza, hagan recapacitar a los dirigentes del fútbol”.

"Vamos de la mano con el club"

Después llegó el turno de preguntas, donde Zapater contestó a título personal y en nombre de toda la plantilla. El capitán, sobre todo, puso de manifiesto el hartazgo del equipo. El centrocampista aseguró que “tanto los jugadores como el club muchas veces tenemos que estar llamando para saber porque hemos llegado a esta situación en la que estamos viniendo a entrenar sin saber qué rival vas a tener, si la fecha va a ser esa y eso afecta”, porque al final “estamos preparando algo que no sabemos cuándo se va a dar”. “Nuestro granito de arena aquí es jugar y preparar el playoff contra el equipo X y el día X con la dificultad que eso conlleva para el equipo y el cuerpo técnico”, destacó.

En cuanto a las acciones corales en el Real Zaragoza, el capitán insistió en que lo que está en manos de la plantilla es “prepararnos” porque si al final el ascenso “tiene que ser en el campo, será en el campo”. Lo que sí que “no se plantea” es plantarse y no jugarlo. “Desde los servicios jurídicos del club nos dicen que lo que tenemos que hacer es jugar. Luego son ellos los que pelean por los intereses del club y lo que todo el zaragocismo reclama, que es justicia e igualdad”, aseguró antes de subrayar de nuevo que “nos va faltar un jugador, el máximo goleador de nuestro equipo”. Y un aviso a navegantes: “Vamos de la mano el club, estamos todos a una. Que la gente sepa que estamos todos juntos”.

Después, Zapater aseguró que “somos unos mandados”, así como que “nos sentimos unos profesionales que hacemos lo que nos dicen”, antes de mostrar su rechazo a haber jugado la última jornada en lugar de aplazarla entera: “La situación del último partido no fue normal. No hay una igualdad si no podemos jugar todos a la vez, pero no se puede pedir una opinión a las siete y media de la tarde. Al día siguiente veo que Aganzo (presidente de la AFE) me había llamado varias veces una hora antes del partido. Nos dicen que se juega y te dicen que dejes el móvil porque te tienes que mentalizar, yo era titular”, dijo.

Por último, del Deportivo-Fuenlabrada que, si no cambia nada, se jugará este viernes, el capitán se mostró muy cauto: “Prefiero no decir nada. Nadie sabe nada, si se jugará o no y qué va a pasar. Puedo decir una cosa, que dentro de unas horas sale otra y se da la vuelta a la tortilla. Es un partido que hay tantas cosas que se podrían hablar… Si fuera uno de los equipos implicados, lo normal era haber jugado todos a la vez”, finalizó.

El comunicado íntegro de la plantilla del Real Zaragoza

Durante estos meses difíciles, la plantilla del Real Zaragoza ha cumplido con responsabilidad sus deberes y todos los protocolos exigidos para la vuelta del fútbol. Pero ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol.

No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un playoff que ya se encuentra adulterado. La dejadez de los dirigentes deportivos nos va a impedir competir con uno de nuestros compañeros, cuando tanto el Real Zaragoza como el futbolista han cumplido con todos los requisitos que se le exigían. La competición ha perdido los más mínimos valores de equidad e integridad, y se ha apartado por completo de los parámetros del fair play deportivo que mantiene la FIFA.

Queremos dar nuestro sólido respaldo a Luis Suárez, al que le han impedido de forma injusta pelear por su gran ilusión: llevar al Real Zaragoza a Primera División. Su empeño, su dedicación y hoy su tremenda desilusión nos van a fortalecer como plantilla y nos ayudarán a lograr ese reto.

Estamos de acuerdo con la petición del Club de solicitar la finalización de la competición. El empeño por no dar por terminado el Campeonato está haciendo que esta Liga haya pasado de ser la mejor del mundo a plantear un playoff adulterado, que adultera también la planificación de la próxima temporada.

Nosotros no vamos a dejar de prepararnos para jugar un playoff por más que se haya desnaturalizado por completo. Pero confiamos en que nuestros argumentos, que son los mismos que defiende todo el Real Zaragoza, hagan recapacitar a los dirigentes del fútbol para que den por finalizada la temporada y se adopte así alguna de las alternativas propuestas por el club, que incluyen el ascenso del Real Zaragoza.

A pesar de la tristeza por esta situación, la plantilla mantiene su ánimo y una unidad que es la garantía para salir adelante y lograr ese objetivo que a todos nos ilusiona: devolver al Real Zaragoza a la Primera División.