El púgil está KO

Existían pocas dudas, pero El Molinón las terminó de despejar. El Real Zaragoza, lejos de recuperar sensaciones, de mostrar vida, exhibió la crudeza de su crisis en toda su extensión, sin ningún disimulo. El Sporting le goleó en una derrota de dolorísimo sabor, como si el equipo hubiera vivido su particular 'Waterloo', como si todo pareciera un desastre. Lo que funcionaba ya no lo hace y lo que apenas lo hacía sigue sin hacerlo. El Zaragoza, como el púgil que está tendido en la lona, se encuentra KO, no reacciona, ni los jugadores ni un Víctor cada vez más confundido, y los sopapos en el ring son más sonoros y terribles. Se lo dio el Fuenlabrada, fue aún más fuerte el del Mirandés y en Gijón alcanzó un efecto devastador pese a un cambio de esquema para jugar con tres centrales que no tuvo un efecto positivo.

No lo tuvo por la falta de espíritu y de capacidad defensiva del Zaragoza, donde Grippo, en una expulsión que se veía venir, dejó a su equipo con 10 a la media hora después de que el Sporting, comandado por Manu García, hubiera puesto el primero, obra de Isma Cerro, sin romper a sudar. Tras la roja llegó el segundo, de Aitor, y el partido ya se acabó. El Zaragoza y Víctor sacaron la bandera blanca, si no lo habían hecho antes, claro, y el batacazo se hizo grande en el tramo final, con las dianas de Aitor y la primera de la temporada de Álvaro Vázquez.

Los números son claros, con tres derrotas consecutivas, seis puntos de 24, la expulsión de la zona de promoción, los 14 goles encajados en los últimos ocho partidos... Todo refleja una crisis atronadora en la que Víctor puede esgrimir ausencias claves, como la de Dwamena o Vigaray, pero no puede esconder que el equipo, que firmó 13 puntos de 15 en el inicio, se le ha caído por completo y Gijón fue la demostración definitiva, palmaria.

Estaba anunciado que Víctor iba a apostar por los tres centrales, con Guti como carrilero diestro y Lasure en la izquierda y con Ros junto a James y Kagawa en la sala de máquinas. La apuesta no funcionó, porque el japonés volvió a ser una nulidad que señala al que lo pone día sí y día también y James, que apareció mucho, jugó otra vez con las botas cambiadas, sin acierto en el pase y en el desborde. Queda dicho que el partido comenzó mal, muy mal. Manu García, un futbolista brillante y al que es fácil conocer, cogió un balón tras un saque de banda, se fue de Guti y Ros, Grippo miró a otro lado al ir a tapar y el mediapunta se apoyó en Djurdjevic para dejar solo a Isma Cerro, que fusiló a Cristian. Era el minuto dos y la facilidad del gol ya asustó a cualquier zaragocista. La tarde pintaba muy negra. Y así lo fue. De hecho, Djurdjevic y Manu García volvieron a amenazar con peligro en un inicio terrible para el Zaragoza.

Grippo, acelerado, vio la amarilla al cortar una contra de Aitor y la sensación de que no acababa el partido la tuvo cualquier zaragocista. También Víctor, que mandó a calentar a Guitián. El suizo hizo alguna falta más, mientras el Zaragoza intentaba levantarse con algún detalle de Soro o un disparo centrado del activo y desafortunado James. Incluso Guti, en la única acción que se le vio a Luis Suárez, probó a Mariño.

Pero el técnico no hizo el cambio y Grippo vio la segunda amarilla, clara, al cortar una contra de Manu García. Ahí se acabaron los tres centrales. Y el partido. Víctor, de forma incomprensible, quiso apurar al descanso para hacer algún cambio y acostó a Kagawa a la izquierda y a Soro en la derecha pasando Guti a ser lateral en la defensa de cuatro. El Sporting aceleró y Aitor, al que Guti ya no podía controlar, no encontró rematador en un gran centro antes de que una pérdida de Clemente pasase por la magia de Manu García para que dejara solo a Aitor ante Cristian para hacer el 2-0 y sellar la debacle, que ya solo podía ir a peor.

Nieto fue el elegido para salir tras el descanso y Kagawa el justo damnificado para que Lasure pasase al interior. El Zaragoza amagó con un disparo de Javi Ros que se fue fuera por poco, pero apenas dio señales de vida. El partido estaba perdido, pero ni un ápice de espíritu ni de alma exhibió un equipo en el que Álex Blanco primero y Linares después tampoco trajeron buenas noticias. Víctor relevó a Luis Suárez a falta de casi media hora, una señal clara de tirar la toalla. Antes había quitado a Soro tras fallar un remate en un buen envío de Nieto.

El Sporting rozó el gol con Djurdjevic y sobre todo con Álvaro Vázquez, que desnudó a Atienza y cruzó en demasía, pero en el tramo final ya no perdonó el cuadro gijonés. Aitor aprovechó el despiste de Guti y el mal control de Álvaro a pase de Unai Medina para hacer el 3-0 y el 'Lobo' firmó el cuarto ante un Zaragoza entregado y desnortado, un alma en pena que ya está en la UVI.

Sporting de Gijón: Mariño, Unai Medina, Babin (Cordero, m. 58), Marc Valiente, Molinero, Javi Fuego, Cristian Salvador, Aitor García, Manu García, Isma Cerro (Carmona, m. 69) y Djurdjevic (Álvaro Vázquez, m. 54)

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Raúl Guti, Grippo, Clemente, Atienza, Lasure; Javi Ros, James Igbekeme, Kagawa (Nieto m, 45); Soro (Álex Blanco m, 65) y Luis Suárez (Linares m, 67).

Goles: 1-0, m.2: Isma Cerro. 2-0, m.38: Aitor García. 3-0, m.75: Aitor García. 4-0, m.87: Álvaro Vázquez.

Árbitro: Figueroa Vázquez. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Grippo (m, 30).

Incidencias: Partido disputado en El Molinón ante 19.478 espectadores. Los jugadores del Sporting lucieron brazalete negro en memoria del exjugador rojiblanco de la década de los 40 José Luis Prado.