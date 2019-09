Los puños del 'Increíble Hulk'

No vino Sergio García pero se personaron en la ventanilla goleadora Dwamena y Luis Suárez, sin duda arsenal suficiente para cubrir las necesidades ofensivas de la temporada. Los delanteros, con dos puñales entre los dientes, personificaron a un Real Zaragoza incontestable en Santo Domingo, estadio que suele acongojar a casi todo el mundo. Se lo puso muy fácil el Alcorcón con un par de errores impropios de cualquier categoría que el ghanés y el colombiano no perdonaron. Eso sí, desenvolvieron los regalos con mucha clase, con un toque de sutileza y un regate elegante. Con ese marcador al cierre de la primera mitad, el encuentro solo había que gestionarlo con paciencia y atención defensiva. Hubo una minicrisis que Cristian y Javi Ros, relevo de un Lasure titular por sorpresa, zanjaron de cuajo: el primero con dos paradas superlativas, de las que por ser costumbre no dejan de maravillar; y el segundo, retomando con enorme criterio la batuta cuando el equipo la había cedido durante un capítulo no muy extenso aunque algo inquietante. La recta final fue una exhibición a la que se sumaron Kagawa y Vigaray, autor de un tercer tanto espectacular, colofón de un contragolpe perfecto mientras caía el telón.

Invicto, sin encajar en tres partidos y segundo en la tabla. El Real Zaragoza ha salido disparado, aunque le resta demasiado recorrido en sus sueños y rivales de que le van a exigir doctorados (Girona, Almería, Huesca, Rayo, Sporting y Deportivo pese a comenzar los gallegos el curso a pie cambiado). Si no hubiera despreciado con desdén el mercado de verano para reforzarse en el centro del campo y con un central más, su campo de acción habrían sido las seis primeras plazas. Sin la menor duda. Ahora tendrá que hilar fino, muy fino para conquistar un lugar de promoción. En Alcorcón pasó por la guillotina a un enemigo incapaz por sí mismo y por la supremacía fisica de este Real Zaragoza musculado. Además de los tantos, Dwamena y Luis Suárez establecieron con sus zancadas y su potencia una diferencia abismal que Viragay, otro coloso, ratificó saliendo del lateral y terminando de delantero centro para la tercera diana.

El partido resultó un rondo, lo que no desmerece en absoluto el triunfo de los aragoneses pero lo sitúa en contexto. El Real Zaragoza se animó al mismo plan que el Alcorcón con pelotazos que dejaron a los centrocampistas de puros espectadores. El pulso se lo llevó el más fuerte, también psicológicamente, y cuando los madrileños tiraron la toalla, reaparecieron todos los miembros de la medular para darse un festín de toques interminables, demoledores, con Ros y Kagawa de estrellas invitadas. Pasaron el esférico por delante del hocico de su adversario sin que lo oliera, ensanchando el campo hasta hacerlo imposible a cualquier intento de recuperación del empequeñecido equipo de Fran Fernández. Un abuso en toda regla que pudo terminar con un resultado escandaloso.

De todo lo positivo que produjo el encuentro, que no fueron pocas cosas, lo más clamoroso fue ver correr y golpear a ese par de puños que machacaron en lo sencillo y en lo complicado a un Alcorcón de sparring del Increíble Hulk.