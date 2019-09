Punto claroscuro

No fue la tarde del Zaragoza, que se marchó del Carlos Tartiere con la sensación de no saber si sonreír, por un punto en un choque donde mostró poco fútbol, demasiadas imprecisiones en el medio y dudas atrás y en el que se puso por detrás al comienzo de cada parte, o si llorar por la oportunidad perdida ante un Oviedo que demostró por qué es colista, con Ortuño como argumento en ataque, pero con una colección de errores defensivos que debieron conducir a la victoria al equipo de Víctor Fernández a poco que hubiera mostrado una cara más consistente. No la fue en Oviedo, pese a que Luis Suárez sostuvo con dos goles, uno de ellos de penalti y otro de perfecta definición, el aval ofensivo de un equipo muy claroscuro.

El punto le sirve al conjunto zaragocista para recuperar la tercera plaza, pero es un botín escaso ante un enemigo que no conoce la victoria. Todavía no ha saboreado la derrota este Zaragoza competitivo, que ha aprendido a ganar cuando es mejor que el rival y que no pierde ni en encuentros que tanto se cruzan como el que jugó en Oviedo. Es un equipo complicado de vencer, de los que no se rinden. Y eso es un gran síntoma, pero para subir a Primera empatar en el feudo del colista nunca es un buen resultado.

Apostó Víctor Fernández por mantener el rombo en la medular con la novedad de Guti y con Delmás en lugar del lesionado Vigaray, al que no tardó en añorar el Zaragoza. La primera carrera se la ganó Berjón al canterano, Joselu dejó pasar el balón y Ortuño remató solo con un zurdazo seco que puso al Oviedo en ventaja sin romper a sudar. Era la primera vez que el Zaragoza iba a remolque en esta Liga y le costó superar el golpe, porque salió sin ritmo y con demasiada lentitud en las transiciones. El Oviedo se apoyaba en Ortuño y en la calidad de Berjón y Sangalli, pero no tardaron en aparecer sus dudas en defensa por mucho que al Zaragoza, dueño del balón, le costaba un mundo gobernar el partido, con Eguaras y Ros desacertados y lentos.

Sin embargo, algún destello de Kagawa, el trabajo de Guti y la mejora en la intensidad y en la presión le bastaron al Zaragoza para generar hasta tres ocasiones, con sendos remates de Luis Suárez y Nieto y, sobre todo, una llegada de Grippo a pase de Ros en la que el suizo bajó bien el balón y lo envió después al limbo.

El partido se abrió, con el Oviedo cada vez mostrando más dudas y con el Zaragoza terminando de ubicarse. Sangalli tuvo una buena ocasión y Joselu remató un centro de Berjón tras irse de nuevo de Delmás antes de que Cristian hiciera una gran intervención ante Joselu después de que Eguaras y Ros se durmieran.

Penalti dudoso de VAR

Cuando Champagne hizo una buena parada a Kagawa la flojera atrás del Oviedo ya no quiso esperar más. Bolaño se empeñó en un regate indebido ante Dwamena en el área y Luis Suárez se hizo con el balón para que a Tejera no le quedara más remedio que derribarlo. El colombiano transformó el penalti para que al descanso se llegara con un empate que no tardó en volver a convertirse en un revés. Un centro de Berjón tras marcharse de Delmás lo quiso despejar Atienza, pero se anticipó Ortuño y el central tocó al delantero. Contacto hubo, la intensidad es lo que es difícil de precisar, pero el VAR alertó a Díaz de Mera y el colegiado, tras ver él la jugada, pitó un dudoso penalti que Ortuño convirtió y que Cristian rozó parar

.

El pleito fue entonces un poema para el Zaragoza, con Eguaras alcanzando cotas de errores insospechadas y con Kagawa empezando a diluirse. Menos mal que Guti se multiplicaba en el medio... Víctor no tardó en cambiar el guion y transformó el sistema con un 4-2-3-1 con la entrada de Pombo y Álex Blanco y la salida de Eguaras y un poco participativo Dwamena para que Luis Suárez se quedara como único punta. Nada más alterar el dibujo el Zaragoza encontró premio, pero de nuevo fue por la flojera oviedista. Tejera se resbaló ante Guti y el balón le llegó a un entonado Pombo, que asistió a Luis Suárez para que definiera con precisión por encima del portero. El colombiano lleva seis goles en siete partidos y es además un tesoro en fe e intensidad en cada acción.

El tramo final dejó el encuentro en la cornisa. Rozada, consciente de la necesidad de su equipo, elevó la línea de presión y con la salida de Lolo y Borja trató de buscar la victoria. La tuvo Borja tras una contra después del error en un control de Ros y también Lasure, el último cambio, que no aprovechó otro regalo de Bolaño. No hubo tiempo para más y el Zaragoza, que tiene para mantenerse arriba en la tabla esta semana una doble cita casera (Málaga y Cádiz), no abandonó esa sensación claramente agridulce.

Real Oviedo: Mossa, Quintana, Bolaño, Carlos Hernández, Lucas (Borja S., m. 74); Berjón, Jimmy (Lolo, m. 74), Tejera, Sangalli; Joselu (Bárcenas, m. 81) y Ortuño.

Real Zaragoza: Christian Álvarez; Nieto, Grippo, Atienza, Delmás, Kagawa (Lasure, m. 81), Eguaras (Álex Blanco, m. 63), Javi Ros, Guti; Dwamena (Pombo, m. 63) y Luis Suárez.

Goles: 1-0 m. 2: Ortuño; 1-1 m. 37: Luis Suárez (p); 2-1 m. 55: Ortuño (p); 2-2 m. 66: Luis Suárez.

Árbitro: Díaz de Mera (Colegio castellano-manchego). Amonestó a Tejera (35'), Sangalli (45'), Berjón (67') y Borja S. (82') por el Real Oviedo, y a Guti (49'), Grippo (61') y Pombo (75') por el Real Zaragoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada de Liga disputado en el Carlos Tartiere ante 12.493 espectadores