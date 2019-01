El Rayo promete a Dorado que hoy será por fin zaragocista

Hoy debe ser el día. Si no hay un tremendo giro de los acontecimientos, Chechu Dorado firmará la rescisión del contrato que le vincula al Rayo Vallecano para, seguidamente, estampar su rúbrica como nuevo jugador del Real Zaragoza. A eso, al menos, se ha comprometido el club madrileño, a través de su presidente Raúl Martín Presa y de su director deportivo David Cobeño, que prometen que todos los papeles estarán listos para que el andaluz quede definitivamente desvinculado del Rayo. En el Zaragoza también se da el acuerdo por cerrado pendiente de su firma para hacerlo oficial hoy y presentar al futbolista probablemente el miércoles junto a Linares.

Y tenía que ser hoy. Porque el Real Zaragoza ya tiene previsto otras opciones en caso de que la entidad de Vallecas vuelva a aplazar el desenlace. El club aragonés hace tiempo que tiene claro que, aunque Dorado es el elegido, su fichaje no puede demorarse más allá de este lunes. Todo apunta a que no se demorará más después de muchos días en que tanto el futbolista como la entidad zaragocista veían cómo el OK del Rayo no se traducía de forma concreta.

En todo caso, el optimismo en el seno del club y en el entorno del jugador es mayor que nunca. Dorado y el Real Zaragoza hace semanas que tienen todo acordado a través de un contrato que vincula al cordobés con los aragoneses hasta el final de la presente temporada con una opción para la renovación automática por una campaña más en caso de que el defensa dispute 15 partidos. Porque, aunque el Rayo se comprometió a facilitar la salida de su jugador en reconocimiento a su rendimiento y comportamiento a lo largo de las cuatro temporadas que ha vestido la elástica rayista, la realidad es que no ha sido así. Y Dorado ha tenido que esperar demasiado tiempo a que Martín Presa abordara su salida que será efectiva en las próximas horas. La idea del Rayo es reforzarse con un mediocentro defensivo o un central (Catena, el ex del Reus) y Dorado se ha quedado sin sitio, aunque tan apenas ha jugado en este curso.

Con la llegada de Dorado, el Real Zaragoza se hace con un futbolista con experiencia –tiene 36 años- que viene de jugarlo prácticamente todo la pasada campaña. Dorado, que conoce el club al haber permanecido durante cuatro años en el filial y uno en el juvenil, aumentará a cuatro efectivos la nómina de centrales del primer equipo, que ya cuenta con Guitián, Verdasca y Álex Muñoz. Perone firmó la pasada semana por el Extremadura en calidad de cedido.

Además, Dorado aportará polivalencia a la zaga blanquilla, ya que también puede desenvolverse como lateral izquierdo, un puesto problemático si se confirma hoy la rotura de fibras de Lasure.

LINARES / El club también espera para hoy el permiso de la Federación Española de Fútbol que le permita inscribir a Linares. El Juez Único de Disciplina de La Liga decide sobre el recurso del Reus por su expulsión de cinco años del fútbol profesional, aunque sea cual sea su decisión el Zaragoza está tranquilo, y así se lo ha hecho llegar la FEF, de que podrá inscribir al punta de Fuentes. Con Linares y Dorado el Zaragoza cerraría el mercado de enero, que acaba el jueves (Guitián llegó en diciembre por la baja de Grippo). Mientras, queda por encontrar acomodo a Raí, que de momento se niega a jugar en Segunda B, algo que ya pasó en verano.