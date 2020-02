El Real Zaragoza escapa de su propias trampas

Al Real Zaragoza no ha quien le gane aunque merezca perder. En una noche muy cerrada del conjunto aragonés, dos destellos le fueron suficientes para seguir alumbrando su segundo puesto. Fue mejor el Racing, más atrevido y con más recursos y argumentos pese a su condición de colista. Se puso dos veces por delante aprovechando un par de errores colosales de la defensa aragonesa, uno de Nieto de los que son inadmisibles... Lo hizo todo mal desde el principio, desde la misma alineación, con la presencia de Kagawa, un futbolista que resta y al que se le conceden oportunidades que ya resultan exóticas. Pero Guti apareció de entre la niebla para fusilar a Luca Zidane y casi en el último suspiro, Álex Blanco peinó con raya una falta botada por Soro que se incrustó en la red. Casi habría que felicitar a su peluquero. La justicia es ciega, o quizás ve más allá de lo alcanza el ojo humano. Es muy posible que otorgara al Real Zaragoza el regalo que reciben los equipos que se niegan a caer por mucho que se lo propongan.

Los partidos trampa son una leyenda. Se los nombra muy a menudo como paraguas pero casi nunca suelen dejarse ver. Un rival inferior en la clasificación se cruza con uno de los poderosos y el favorito advierte que no hay que confiarse lo más mínimo. Bueno, de vez en cuando estas ficciones tienen un poso de realidad. El Racing de José Luis Oltra puso todo tipo de cepos a un Real Zaragoza menguado en la noche cántabra, pero más que verse atrapado en ellos, la escuadra de Víctor Fernández se metió en sus propias emboscadas. Sufrió una importante bajada de tensión y paseó pálido por El Sardinero sin ataque, sin defensa, sin centro del campo. Sujetándose con la yema de los dedos de lo alto de su rascacielos, sin declararse suicida premeditado o simple víctima de un mal paso. Cuando el salto al vacío parecía inevitable al margen de la voluntariedad de haber corrido el riesgo, se rescató a sí mismo para seguir invicto, para celebrar el reparto de puntos como el logro importante que supuso. Parece una fiesta menor pero no lo es.

El encuentro, lo acontecido, no debe, o no debería, dejar indiferente a nadie. El campeonato ha entrado en un fase sin lugar para los bromistas ni para los experimentos. En esta recta final todos los motores rugen. Lo hizo el del Racing y lo harán los de los próximos rivales. Después de haber adelantado a monoplazas de lujo y a utilitarios de segunda mano para luchar por el ascenso directo, la clasificación para el playoff supondría una decepción además de un peligro porque esas rondas son auténticas sesiones de ruleta rusa con bribones profesionales. El Real Zaragoza, aun con un discurso prudente, ya no está para dejarse bailar por nadie. Su comportamiento ha de ser ambicioso y valiente. No siempre le sonreirá la victoria, pero él sí ha de darle motivos para seducirla desde el arrojo. Sin trampa ni cartón. Sin Kagawa a ser posible.