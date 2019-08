El Real Zaragoza, un líder sin líderes

¿Se puede ser líder, aunque sea por una noche, no jugando una castaña al fútbol? El Real Zaragoza ha demostrado que sí en tres partidos en los que el VAR ha salido a su rescate. La justicia tecnológica está siendo el gran aliado de un equipo que no lo es todavía, de un coro de jugadores sin director en el campo ni en el banquillo, con Víctor Fernández con más ojo para descubrir las necesidades reales de la plantilla que para reaccionar cuando lo pide a gritos el encuentro. El entrenador, que solicita con buen criterio un mediocentro con galones y alguien listo en ataque mientras Lalo Arantegui se los niega con la bendición de la directiva (algo chirría en este desencuentro múltiple), entregó esta vez la batuta a Eguaras en lugar de Ros y la orquesta desafinó durante una noche cerrada, sin una sola luz. El navarro, con un ritmo paquidérmico, condujo la pelota y a sus compañeros a un abismo que se tragó a todo el centro del campo. Kagawa, cuyo estado físico no le da para la titularidad; Igbekeme, aparcado entre imprecisiones y prisas, y Guti, arrugado como nunca frente al hundimiento en la medular, no fabricaron un pase decente.

El técnico se quedó también en su particular laberinto, paralizado, dejando que corrieran los minutos a favor de un rival que acarició el empate con orden y muy pocos agobios, regalando a Cristian el partido más apacible de su carrera. La tardías entradas de Papunashvili y Blanco, puras maniobras burocráticas, no alteraron nada. Sí lo hizo una coz de Andoni López cuando Luis Suárez peleaba un balón casi perdido dentro del área. El VAR intervino para corregir al colegiado y rescató a Víctor de su parsimonia y al Real Zaragoza del empate, que no de una realidad cada día más evidente y de sus notables deudas para convertirse en un aspirante a la felicidad cuando corresponde, es decir al final del campeonato. Quedarse ojiplático con siete puntos de nueve es de una miopía necia y peligrosa. Hay que avanzar admitiendo los errores como mejor factor de corrección.

La caída progresiva en este arranque de temporada con la paradoja del liderato de fondo, fruto también de un rombo de borrosa geometría en sus vértices (pivote y mediapunta), es producto de la agujeros manifiestos en la plantilla. No se han hecho malas contrataciones, pero en absoluto las suficientes. El Real Zaragoza se manifiesta así como una roca que rueda sin una dirección concreta. Dwamena y Luis Suárez son delanteros pòtentes para la categoría, pero juntos se restan protagonismo en sus exhibiciones tan físicas como carentes de puntería. Que Kagawa trote en un segundo plano tampoco les ayuda. El japonés está condicionando la alineación y la presencia de Soro a su particular pretemporada, lo que resulta inadmisible por mucho nombre que tenga o haya tenido. Lo del mediocentro clama al cielo. Ni Ros ni Eguaras son futbolistas con la personalidad que exige el pilotaje, aunque puestos a elegir y sin que sirva de consuelo, el primero es un bólido. El lunes se cierra el mercado y no acudir a él para pujar fuerte sería un suicido. Salvo que el objetivo sea el de siempre: decir que el ascenso es una obligación por historia y la historia verdadera consista en cumplir el expediente por octavo curso consecutivo en Segunda.

El Real Zaragoza despierta el domingo como primero, pero su día será el lunes. Al caer la medianoche le va ser un equipo para luchar entre los mejores o protagonizar partidos como el disputado contra el Elche. Una castaña pendiente de una flor.