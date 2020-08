El Real Zaragoza pide al CSD que suspenda el playoff por riesgo "muy grave" para la salud

Independientemente de las excusas no se debería jugar por seguridad de los jugadores. Es una temeridad jugar porque estamos en medio de una curva ascendente de contagios similares a los de marzo y más en Aragón. Lo pueden llamar brote pero es un estado de alarma como una catedral, de ahí que Rubiales no quiera que jueguen los no profesionales hasta enero del año que viene. Que suba el tercero o que no suba nadie más es otra historia.