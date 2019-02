El Real Zaragoza repara el destrozo de Verdasca y se frena cerca de la victoria

22:51h.

Final del partido

Minuto 90+4 El Real Zaragoza se ha visto muy condicionado por el error de Verdasca en el gol de Ruben Castro y por una primera parte muy tímida que ha acabado con un empate imprevisto. Su mejora en la segunda mitad, con el Las Palmas perdiendo combustible y control, no ha sido suficiente. Tampoco en el tramo final, cuando se ha enfrentado a diez por expulsión de Peñalba. No ha sabido administrar esos minutos de locura, de ida y vuelta y no demasiadas buenas decisiones por ambas partes