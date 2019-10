Javi Ros volvió ayer a la titularidad como pivote del equipo. El navarro fue el autor del único tanto del Real Zaragoza desde el punto de penalti. «Estoy siempre para ayudar pero me quedo triste por haber perdido el partido. Es difícil hacer una valoración positiva después de una derrota», dijo el mediocentro.

El tanto del Fuenlabrada llegó en los mejores minutos del Zaragoza durante la segunda mitad. «El equipo estaba a gusto y tenía llegadas. Estábamos intimidando al rival y hemos ido a por el partido», destacó el navarro sobre la actitud del conjunto aragonés.

En defensa de la actitud defensiva del equipo, Ros alabó los números que mantiene el Zaragoza después de once partidos. «Tenemos capacidad para mejorar las cosas y hay que insistir en los errores porque el equipo tiene todavía mucho crecimiento por delante», analizó el mediocentro sobre sus compañeros en defensa.

Ros tampoco quiso entrar en la polémica del primer gol del Fuenlabrada por la distancia de los jugadores locales respecto a la barrera. «Estaba en un lateral y he visto jugadores delante de la barrera. El árbitro está para juzgar esas acciones y, si la distancia hubiese sido ilegal, el VAR tendría que haber intervenido para anular el gol», dijo el navarro.

Por suerte, el Zaragoza podrá redimirse de su derrota el domingo en La Romareda ante el Mirandés «Hay que mirar hacia delante. Nos gusta jugar en casa y con el aliento de la afición vamos a estar más cerca de la victoria», concluyó el capitán zaragocista.