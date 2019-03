Rubén Sosa, el 'Peter Pan' eterno

Este domingo, el capítulo VII de la serie Los Archivos de Avelino recuerda el fichaje de Rubén Sosa, que llamaba "mi papá" al exsecretario técnico del Real Zaragoza, quien hizo un informe en el verano de 1984 en el que decía que "no había tres jugadores así en toda América". Sosa, el Peter Pan eterno, estuvo tres temporadas en el equipo (1985-1988), llegó con tan solo 19 años y tuvo problemas que complicaron su adaptación. La vileza de algunos periodistas tampoco ayudó. "Me reuní con Señor y Güerri para decirles que lo tenían que arropar más, que no lo dejasen solo en casa", recuerda el expresidente Ángel Aznar.