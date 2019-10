Un señor sopapo

Fue una bofetada sonora, clara y rotunda. La primera derrota del Real Zaragoza, que sigue arriba en la tabla y con un partido menos, trajo un golpe de realidad absolutamente indiscutible ante un Cádiz que demostró por qué es líder y que se impuso sin saltarse un ápice su guion ante un Zaragoza empequeñecido en el campo y desde el banquillo. No fue un buen día ni para el equipo ni para Víctor Fernández, que no estuvo certero en sus decisiones, aunque es justo reconocer que el enemigo era de nivel, probablemente el peor rival con el que se podía encontrar un Zaragoza que acumula cuatro jornadas sin ganar y tres puntos de doce, además de haber encajado seis goles en las tres últimas citas. Son señales claras de que hay un atasco, de que la fragilidad es mayor y escudarse en el desigual criterio del colegiado en el reparto de las faltas y de las tarjetas, que existió, o en la fortaleza del rival solo induce al autoengaño.

Dijo Víctor que hubo un partido hasta el primer gol, del Choco Lozano en el 56, tras un córner y otro después. Lo que pareció es que el Cádiz aguantó, sabiendo de su sobriedad defensiva, y tuvo paciencia y, cuando quiso dar un paso adelante, superó al Zaragoza por completo con dos dianas, con la sentencia que llegó por medio de Nano Mesa ante un equipo aragonés impotente e incapaz de superar semejante muro.

La realidad es que la sensación de superioridad del Cádiz fue absoluta ante un Zaragoza en el que Víctor decidió rotar al equipo con tres cambios, Kagawa, Vigaray y James, que venían de lesiones y contratiempos, además del regreso de Grippo. El lateral, de hecho, solo aguantó 20 minutos en pie y entonces el técnico decidió apostar por los tres centrales, con Guitián junto a Atienza y Grippo, un plan que ya había dejado entrever y que no funcionó con Guti de carrilero pese a que el canterano fue el mejor del Zaragoza de largo, aunque su presencia en la medular es mucho más fructífera. Y, mientras, Delmás comiendo pipas en la grada.

Víctor, de salida, decidió mantener el rombo ante un Cádiz que le dio la pelota y tres cuartos de campo. Nada que no se supiera. Sin embargo, el Zaragoza no tardó en ver que ni tenía la frescura de ideas para superar ese muro ni contaba con las mejores armas en el césped para hacerlo, también porque la plantilla, con sus virtudes y defectos, no es tan corta como la hace el entrenador. Kagawa probó con dos disparos altos, pero el japonés venía de una semana de gripe y no tardó en demostrar que estaba lejos de su mejor versión, en la que tampoco se mostraba James, que se fue apagando para desaparecer en la segunda parte.

El Cádiz, con una medular fuerte (Garrido, José Mari y Álex Fernández) y con Cala en plan mariscal silbaba ante el dominio del balón del Zaragoza, que rondaba el 70%. Pero era para nada. Con Dwamena solo activo y Luis Suárez individualista, Cifuentes únicamente se alteró en dos disparos de Nieto, ambos lejanos. El primero lo repelió el meta y el segundo acabó en el larguero.

La Romareda entendía el ejercicio de paciencia que necesitaba al Zaragoza y centraba sus iras en la permisividad arbitral con el Cádiz. En ello había también una impresión de impotencia, la que transmitía el equipo para poder doblegar al líder, que se fue al descanso sin apenas haber sufrido.

No varió el plan Víctor tras el intermedio, pero el Cádiz sí puso una marcha más para buscar con Perea y Salvi, que apenas aparecieron en la primera mitad, más peligro a la contra. Sin embargo, el golpe llegó en un córner muy mal sacado por Álex Fernández en el que Cala estuvo más rápido que Grippo para tocar lo suficiente el balón y Lozano también se anticipó al despiste de Guitián para llevarlo a la red. Quedaba más de media hora y el partido se le ponía en élfico al Zaragoza.

Pombo saltó al césped por el desaparecido Kagawa y tuvo una irrupción buena, con un mal remate tras un buen recorte y para llevar a cabo la única acción donde un zaragocista penetró en la tela de araña rival tras marcharse de Iza. Sin embargo, Luis Suárez mandó el disparo a las nubes.

Optó entonces el técnico por Álex Blanco de carrilero diestro para que Guti pasara a la sala de máquinas y elevara el pulso que desde hace muchos minutos perdían Eguaras y James, cada vez más apagados. El cambio tampoco trajo más que un mayor vigor en el medio y el Cádiz seguía viendo pasar los minutos sin sufrir y con Nano Mesa y Alejo para dar más verticalidad a su fútbol. De ellos partió la sentencia tras una pérdida de Guitián y un repliegue a cámara lenta. Álex Fernández asistió a Nano Mesa para cerrar el pleito y Cristian aún detuvo el posible tercero, de Iván Alejo, para evidenciar aún más que el Zaragoza se ha atascado.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray (Guitián, min.22), Atienza, Grippo, Nieto; Eguaras, Raúl Guti, James, Kagawa (Pombo, min.57); Luis Suárez y Dwamena (Álex Blanco, min.70).

Cádiz: Cifuentes; Carcelén, Fali, Cala, Espino; Garrido, José Mari; Salvi Sánchez (Caye Quintana, min.88), Álex Fernández, Perea (Alejo, min.75); y Lozano (Nano, min.70).

Goles: 0-1. min.56. Lozano; 0-2. min.80. Nano.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité Castellano-leonés). Amonestó a los locales Guitián y Luis Suárez, y a los visitantes Alejo, José Mari y Cala.

Incidencias: partido de la décima jornada disputado en el estadio La Romareda ante 27.000 espectadores.