La sequía ante el gol

Ha sido un mal casi endémico en este curso la falta de gol para el Real Zaragoza, un equipo que no domina las dos áreas, ni la propia ni la ajena. Sin embargo, la llegada de Víctor trajo una mejoría en esa faceta ofensiva para un bloque que, en los siete primeros encuentros con el técnico zaragozano, firmó 11 tantos –Extremadura (2), Sporting (2), Rayo Majadahonda (2), Oviedo (2), Las Palmas (1) y Lugo (2)– para quedarse solo sin marcar ante el Málaga. Pero el conjunto aragonés no tiene ya pólvora y solo ha anotado un tanto, ante el Almería, en las cuatro últimas citas, donde no pudo perforar la portería contraria frente a Albacete, Osasuna y Granada.

Es verdad que esos tres enemigos son de la zona noble de Segunda, de los aspirantes actuales al ascenso, pero no lo es menos que en los cuatro últimos encuentros el equipo zaragocista ha tenido más el balón que el rival. En El Sadar con poca diferencia con Osasuna, pero en el resto con mucha más distancia. Y también ha generado remates, pero la sensación de peligro es cada vez menor. El equipo se ha caído también en su balance ofensivo.

En Granada remató 11 veces, pero solo dos a puerta. Un disparo lejano, de más de 50 metros, y preciso de Pombo y el remate, ya en el tramo final del choque, que se fue desviado de Aguirre tras un envío de Guitián fueron las dos ocasiones de verdadero peligro y, ante el Almería, el Zaragoza sí marcó, en una buena jugada iniciada en Soro y con asistencia de Javi Ros a Álvaro Vázquez, pero el nivel ofensivo, en lo que se refiere a oportunidades claras, decreció. 18 remates, seis a puerta en ese día, otros seis en total en El Sadar, con dos a portería rival, y un total de 25 frentre al Albacete, donde el Zaragoza sí estuvo más fluido en ataque completan el balance en las cuatro últimas jornadas, resueltas con esa solitaria diana del Lobo.

12 jornadas de 29 sin gol

Con Álvaro Vázquez, máximo artillero con ocho dianas y de baja ante el Elche y probablemente contra el Mallorca, con Pombo sancionado este sábado, con Marc Gual más lejos que nunca de sus musas goleadoras y con un nivel decreciente en su regreso al once y con Linares que, de momento, suma una diana, en Lugo, en 211 minutos como zaragocista, el panorama no es demasiado halagüeño para recibir al Elche.

En total, el Zaragoza, el máximo rematador de la categoría, con 390 intentos por los 373 de Osasuna, se ha quedado sin marcar en 12 de las 29 jornadas, un dato que revela sus dificultades globales ante el gol durante una temporada donde, además de los delanteros citados, Toquero lleva toda la Liga con la retirada como único destino y Jeison Medina ya se marchó a Colombia sin hacer un gol en partido oficial, aunque sí en un amistoso, ante el Teruel. Con Idiakez el Zaragoza no marcó en tres de los 10 choques ligueros, contra Reus (0-0), Lugo (0-2) y Numancia (1-0). Con Alcaraz fue mucho peor, sin anotar en cinco de los ocho duelos con el granadino –Elche (2-0), Granada (0-2), Alcorcón (2-0), Cádiz (0-1) y Córdoba (0-0)– y con Víctor han sido cuatro en 11 encuentros (Málaga, Albacete, Osasuna y Granada).