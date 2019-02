El Real Zaragoza actual no se concibe sin Alberto Soro en el once inicial. Al menos, así es para Víctor Fernández, que considera al canterano indiscutible. Soro ya es un titular fijo en el equipo aragonés, pero ha tenido que ser el técnico zaragozano el que le diera la confianza y la continuidad necesarias para hacerse con un lugar en el equipo y ya no despegarse de él.

Porque, a pesar de que fue Imanol Idiakez el que forzó para que el mediapunta formara parte del primer equipo cuanto antes, ni él ni Lucas Alcaraz le encontraron sitio en la formación inicial y prefirieron recurrir a otros jugadores. Con Víctor, sin embargo, todo cambió y el Zaragoza ya es Soro y diez más.

Con el actual entrenador del Real Zaragoza, el canterano ha sido titular en los últimos cuatro partidos, algo que solo han conseguido también otros puntales básicos para Víctor, como James Igbekeme, Guitián, Eguaras, Álvaro Vázquez o el portero Cristian Álvarez. En total, Soro ya ha jugado 470 minutos desde que Víctor tomó las riendas del Zaragoza, una cifra que supone más del doble de lo que había aparecido en el campo antes. Porque entre Idiakez y Alcaraz habían contado con el jugador aragonés en apenas 303 minutos –235 con el técnico vasco y 68 con el andaluz–.

Con Víctor, Soro ha sido titular en cinco de los seis encuentros en los que ha formado en la foto durante toda la temporada liguera. Anteriormente solo lo había hecho ante el Tenerife en La Romareda, último partido de Idiakez en el banquillo zaragocista. También lo fue en el partido de Copa ante el Cádiz en La Romareda con Lucas Alcaraz en el banquillo que, por cierto, apenas contó con él en cinco partidos partiendo siempre desde el banquillo y con una participación máxima de 21 minutos.

De hecho, Víctor solo dejó fuera al zaragozano en dos encuentros nada más tomar el relevo de Alcaraz. Ni en casa frente al Extremadura (2-1) ni en Gijón (1-2), Soro disfrutó de minutos, algo que ya no ha vuelto a pasar. Jugó 44 minutos la siguiente jornada ante el Málaga (0-2) en La Romareda y ya fue titular la semana siguiente en tierras madrileñas contra el Rayo Majadahonda, donde fue el mejor del equipo y marcó el tanto que abrió el camino hacia el empate final (2-2). Aunque volvió a la suplencia ante el Oviedo de nuevo en casa (2-0).

CUATRO SEGUIDOS // Pero fue en Las Palmas donde comenzó a cimentarse la titularidad indiscutible de Soro, que jugó los primeros 59 minutos del choque, que concluyó con 1-1 en el marcador. En Lugo (1-2) fue sustituido a falta de veinte minutos para el final y los dos últimos duelos –ante el Albacete en La Romareda y el del pasado sábado en Pamplona– los ha disputado enteros.

Víctor ha contado con él, principalmente, en la parte derecha de la medular, aunque también ha formado en la mediapunta por detrás del delantero. Pero siempre en el once. Porque ahora ya no hay dudas. Soro es titular en el Real Zaragoza y uno de los jugadores más destacados del conjunto aragonés. Hace tiempo que el técnico tiene claro que el canterano es clave en el equipo. Valora su calidad, su desparpajo y su forma de concebir el fútbol siempre en vertical,

Aunque Soro también se ha ganado a Víctor por su trabajo defensivo. De hecho, el aragonés es uno de los jugadores blanquillos que más kilómetros recorren en cada partido.

Con apenas 19 años, Soro firmó, el pasado mes de octubre, contrato con el primer equipo hasta el 2022, con un considerable incremento de su salario, así como de la cláusula de rescisión, que quedó establecida en 8 millones de euros, si bien la cantidad aumentará automáticamente en caso de ascenso a Primera. De este modo, el club quiso blindar a un futbolista que, en su etapa juvenil, había llamado la atención de numerosos clubes, entre ellos, Real Madrid, Barcelona o Manchester City y al que considera su emblema de futuro.