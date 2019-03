Soro es de Oro

Alberto Soro, una de las últimas joyas de la fábrica zaragocista, ha sido elegido Balón de Oro de Aragón en la cuarta edición del premio promovido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. El galardón reconoce, a través de los votos de los lectores de este diario, al mejor canterano de la comunidad durante el curso de 2018. Soro, de 20 años recién cumplidos, competía con otros 15 futbolistas. Raúl Guti y Miguel Linares han completado el podio como balones de plata y bronce, respectivamente, en una gala que se ha celebrado en el edificio CaiXaForum con la presencia de figuras de la política como la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, o el subdelegado del Gobierno español en Zaragoza, José Abadía, entre otros.

El jugador del Real Zaragoza, que saltó al primer equipo directamente desde el División de Honor juvenil, sin paso previo por el filial, al igual que hicieron Vallejo o Zapater, recoge el testigo de su compañero de vestuario Jorge Pombo, ganador del año pasado. El futbolista de Ejea de los Caballeros, alumno de la Ciudad Deportiva desde los 10 años en categoría alevín, debutó en la segunda jornada del campeonato contra el Reus, disputando los últimos 6 minutos del encuentro, pero no se asentó en el once hasta la llegada de Víctor Fernández al banquillo, quien le ha entregado la titularidad sin condiciones. Intrenacional sub 18 y una de las promesas más firmes del fúbol español según los representantes del Futbol Draft, prorrogó el pasado mes de octubre su contrato con el club hasta el 2022.