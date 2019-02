El técnico remarca la estrecha realidad del club para fichar

Entre la seguridad de que Dorado y Linares van a aportar cosas al equipo y la sorpresa por ver cómo muchos de sus rivales tenían un amplio margen para reforzarse. Así ha vivido Víctor este mercado invernal que acabó el jueves. «Linares y Dorado son dos chicos que van a sumar, dos jugadores que van a mezclar con el resto por sus características técnico-tácticas y llenan vacíos y carencias. Y vienen con compromiso, con intención de ayudar, son zaragocistas y nos van a aportar madurez y oficio. Saben dónde vienen y en qué momento. Eso para mí con respecto a los otros equipos es una ventaja importante», explicó el técnico, que admitió que el delantero ha competido más en el Reus que el central en el Rayo, aunque «están bien, son chicos que se cuidan y son profesionales».

Ya sabía desde el minuto uno que arribó antes del partido ante el Extremadura que el margen del límite salarial era estrecho, que había que abrirlo con las salidas de Buff (Anorthosis), Jeison Medina (América de Cali), Bruno Perone (cedido al Extremadura) y Raí (cedido al Ibiza) para que Dorado y Linares tuvieran hueco. El mercado, en ese sentido, no ha sorprendido a Víctor. «Cuando me reuní con el club ya me dijeron qué se podía hacer y esos dos objetivos que se podían conseguir. Lo que ha ocurrido no me ha sorprendido y tampoco me asusta. Tengo que sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tengo. Esta es nuestra Liga, nuestra realidad».

LA COMPARACIÓN / La realidad de otros les ha dado para mucho más. Al Extremadura por ejemplo para hacer 12 fichajes, aunque tuvo que traspasar a su goleador, Enric Gallego, al Huesca. «A nivel personal tenía unas ganas tremendas de que llegara el 31 porque ha habido una vorágine exagerada de movimientos, Ha habido muchos equipos que han jugado esta fase a lo grande y se han reforzado de forma extraordinaria, porque obviamente tienen esa disponibilidad económica desde la Liga», dijo Víctor, que abundó en esa distancia entre las posibilidades del Zaragoza para reforzarse y «lo que han hecho Sporting, Tenerife, Cádiz, Osasuna, Málaga o Nástic, que es increíble. Nosotros jugamos otra Liga. Esto no me sorprende, pero sí tantos movimientos en equipos que han hecho 12 fichajes como es el caso del Extremadura».