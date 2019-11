Tesoro de punto

Hay puntos y puntos. Los hay que huelen a fracaso y otros tienen el sabor a gloria. Los hay marcados por la decepción y otros, sin embargo, se celebran hasta con mucho alborozo. El sumado por el Zaragoza en Almería se festejó con una clara sonrisa de felicidad en los jugadores y en Víctor Fernández, señal de que el empate, en casa del segundo hasta esta jornada y en el debut de Guti en ese banquillo, es muy bueno, por la entidad del rival, por la colección de bajas, algunas tan claves como las de Luis Suárez y Cristian Álvarez, y porque el partido, con el gol de Darwin Núñez antes del descanso, se puso muy feo para el Zaragoza. Pero se levantó ante todas las adversidades y tuvo en Linares el ejecutor de unas tablas que también señalan al técnico por ese ostracismo del delantero de Fuentes, incomprensible ante las ausencias que hay en ataque.

El punta se reivindicó con ese gol y desde su salida el Zaragoza tuvo la profundidad que le faltó en la primera parte, donde en muchas fases gobernó el balón y el partido pero sin ningún tipo de aguijón. La jugada del empate también remarcó el buen partido de Guti, que mezcla bien en ese doble pivote con Eguaras, otro de los destacados de un encuentro que volvió a dejar claro que Kagawa sigue sin estar, fallando dos claras ocasiones, y que en Pombo no hay una referencia, no hay un '9'. En Linares, sí. No un '9' titular para optar al ascenso, pero sí una opción si es necesario. Y lo era.

El empate deja al Zaragoza en plaza de promoción, ya que es sexto, y confirma que el equipo, tras la victoria ante Las Palmas, ha dado el carpetazo a la crisis. y lo ha hecho con una colección de ausencias y ante dos rivales de entidad. Buenas noticias, sin duda, a la espera de recuperar jugadores y que llegue el ansiado delantero que ocupe el puesto de Dwamena y que tanto está tardando.

El Zaragoza, con Vigaray de feliz retorno al lateral y con Kagawa junto a Pombo en ataque para que Soro y James ocuparan los flancos, comenzó frío en un partido con el viento como invitado y en el que su enemigo tomó la batuta por medio de Coric, Aguza y Lazo en los compases iniciales. Una parada de Ratón a tiro de Coric y, sobre todo, una clara ocasión de Darwin Núñez, que solo tras pase de Lazo la mandó fuera porque el portero zaragocista tapó muy bien su salida, fueron los sustos iniciales, pero el Zaragoza, por medio de Eguaras y Guti en la medular, comenzó a gobernar el choque y a cortocircuitar al Almería, que fue a menos para que el pleito se nivelara, con más control de un Zaragoza que era más preciso con el balón que en el arranque.

Con todo, el peligro zaragocista era nulo. Soro lo intentaba y Kagawa ni aparecía para que Pombo se quedara en nada como referencia. El equipo esta completamente 'chato' en ataque y, cuando saboreaba llegar al descanso con empate, se encontró con un gol muy evitable, sobre todo si Nieto no hubiera dejado pasar el balón centrado por Jonathan que precedió a una falta de James peligrosa por el poder aéreo del rival. Con la debilidad del equipo en esa faceta, esa jugada era sinónimo de alarma. Aguza la puso y Darwin Núñez se levantó entre Guitián y Clemente para batir de cabezazo certero a Ratón. Todo un golpe durísimo para el Zaragoza antes del intermedio.

Repitió comienzo de acto el equipo de Víctor, con dos errores de Guitián, que solventaron Guti, al rechazar el tiro de Coric, y Eguaras, al despejar el centro de Darwin. Pombo, en su única acción destacada del partido, le puso un balón a Kagawa, que controló bien y remató de vaselina mucho peor antes de que el técnico diera su brazo a torcer y pusiera a Linares sobre el césped cuando quedaba algo más de media hora para retirar a un James otra vez flojo y que Pombo pasara a la izquierda.

El Zaragoza se dispuso de forma más lógica en el césped y dio un paso adelante. Un pase de Soro lo remató alto Linares, que a la segunda no perdonó. Con el Almería con diez de forma momentánea por la lesión de Martos, Guti interceptó un envío rival, avanzó con decisión y le puso el balón para que el ariete lo contralara y ejecutara a René. Un delantero nunca olvida su oficio.

Víctor sacó entonces a Papu por Pombo y Soro, activo y cumplidor, pasó a la izquierda. El georgiano lo intentó con un disparo ajustado mientras Guti no acertó con sus cambios, ya que Appiah y Juan Muñoz no trajeron mejoría en un Almería que vio de cerca la derrota cuando un despeje de Jonathan dio en Linares y se le quedó a Kagawa, que decidió controlar en vez de disparar y dejó escapar la victoria para un Zaragoza que en los últimos minutos resistió con pundonor el acoso local para firmar un punto que es sinónimo de tesoro.

UD Almería: René Román; Iván Balliu, Nikola Maras, Iván Martos (Lucien Owona, m. 64), Jonathan Silva; Radosav Petrovic, Sergio Aguza; José Corpas, Ante Coric (Arvin Appiah, m. 71), José Carlos Lazo y Darwin Núñez.

Real Zaragoza: Ratón; Vigaray, Guitián, Clemente, Nieto; Raúl Guti, Eguaras, James Igbekeme (Linares, m. 59), Kagawa (Álex Blanco, m. 86); Soro y Pombo (Papu, m. 68).

Goles: 1-0. m. 45: Darwin Núñez. 1-1, m. 64: Miguel Linares.

Árbitro: Álvaro Barrera, del comité catalán. Amonestó a José Carlos Lazo (m. 15), Iván Martos (m. 26), Petrovic (m. 35) y Jonathan Silva (m. 82), de la UD Almería, y a James Igbekeme (m. 43), Carlos Nieto (m. 67) y Raúl Guti (m. 86), del Real Zaragoza.

Incidencias: Partido celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante 10.403 espectadores.