La temporada del Real Zaragoza está siendo demasiado complicada en muchos aspectos. Son tres entrenadores, varias semanas coqueteando con el descenso, lejos siempre de los puestos de honor de la tabla... Deportivamente está siendo un curso para olvidar cuanto antes. Pero como el mal nunca es suficiente y todo siempre es susceptible de poder empeorar, en el equipo aragonés las lesiones no dejan de golpear con virulencia y, en las últimas semanas, se han sumado las sanciones. Llueve sobre mojado.

No hay estabilidad en los onces iniciales, sobre todo por causas ajenas a la voluntad de Víctor Fernández. El preparador aragonés tiene jugadores de su plena confianza e intocables, pero no ha conseguido dar con un once inicial definido, de los que se recitan de memoria, por los percances y los bajones de rendimientos de algunos futbolistas. De hecho, lleva doce encuentros al frente de la nave zaragocista y, hasta el momento, no ha repetido ninguna alineación. Ese es el tormento de Víctor.

Cada semana, el entrenador tiene que lidiar con las dichosas lesiones. Y eso por no recordar las de larga duración de Grippo y Toquero. Papu está prácticamente inédito, a Guti los problemas derivados de la pubalgia le siguen dando la lata, Benito y Álvaro han tenido lesiones musculares, a Javi Ros le fracturaron el peroné y Álex Muñoz fue operado de la mandíbula... Un calvario sin fin.

SUPERVIVIENTE JAMES

Víctor Fernández ha hecho, en total, 28 cambios en sus onces iniciales desde que es técnico del Real Zaragoza. Es decir, una media de dos y medio por partido. De todos ellos, nueve han sido por lesiones en el anterior partido o durante la semana, cuatro obligados por sanción y el resto, un total de 15, han sido decisiones técnicas.

Debutó contra el Extremadura teniendo que alinear a Ratón por la lesión de Cristian, pero el guardameta volvió en Gijón. En aquel choque también entró Delmás en el lateral diestro en lugar de Zaragoza y Eguaras por Álvaro Vázquez. Después llegó la semana más tranquila para Víctor junto con la del Lugo, ya que tras ganar en Gijón, el técnico solo dio entrada al recuperado Alberto Benito en lugar de Delmás.

En el duelo ante los andaluces perdió por lesión a Guti (molestias por la pubalgia) y Javi Ros (fractura de peroné), por lo que tuvieron que sustituirles Zapater y Soro. En Majadahonda cayó Benito por problemas musculares y entró por él Delmás de nuevo, además de Verdasca, Álvaro y Papu por Álex Muñoz, Marc Gual y Soro para jugar ante el Oviedo. La alegría del triunfo trajo las malas noticias de las lesiones de Lasure y Papu durante la semana, así que jugaron Nieto y Soro en sus puestos.

En los choques contra el Lugo, Albacete y Osasuna hubo cinco rotaciones, pero todas por decisión técnica, pero ante el Almería volvieron los cambios obligados. Guitián (lesión) y Eguaras (expulsado) dejaron su puesto a Verdasca y Javi Ros en el once. A ellos se unieron, por decisión de Víctor, Lasure por Nieto y Pombo por Pep Biel. Contra el Granada solo el regreso de Guitián fue por determinación del míster, ya que Zapater entró por el sancionado Soro; y Nieto y Gual entraron por los lesionados Lasure y Álvaro. Por último, ante el Elche, Pombo y Nieto estaban sancionados por acumulación de amonestaciones. Otros dos cambios (de los cuatro en total) que fueron obligados.

No ha podido repetir once inicial Víctor, pero al menos tiene un superviviente que ha sido titular siempre con el aragonés, que es James Igbekeme. Víctor Fernández tiene otros jugadores indiscutibles si están sanos como Cristian Álvarez, Guitián (11 titularidades), Eguaras (10) o Álvaro (7), pero no ha podido todavía repetir once inicial.