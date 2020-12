El último cadáver

Solo la recaída es peor que la propia enfermedad. Cuando lo peor parece haber pasado ya y la esperanza envuelve el futuro, la recidiva arrasa con todo. Se lleva por delante la ilusión y la fe y todo se vuelve incluso más negro que antes. El Zaragoza, gravemente enfermo desde hace mucho, había mejorado. Recuperó las constantes vitales y, sobre todo, la esperanza. Aquel alma en pena había vuelto a la vida y sus dos últimas apariciones invitaban a creer, pero la enfermedad ha reaparecido con inusitada fuerza para devolver al paciente a la uci y llevarse por delante a Iván Martínez, con el que el equipo ha encajado siete derrotas en ocho partidos. El club ya ha hecho oficial su vuelta al filial y ha confirmado el nombre del nuevo técnico del equipo: el alicantino Juan Ignacio Martínez, JIM.

La derrota en Gijón fue el justo castigo a un equipo que volvió a las andadas en lo que a su desesperante inoperancia ofensiva se refiere. Ni una sola vez disparó a puerta pese a jugarse la vida en el duelo. Bueno, en realidad tiró una vez, en el descuento, si es que se puede catalogar así al manso envió de Ros hacia Mariño.

Hasta entonces, el Zaragoza había sido un equipo centrado en no equivocarse más que en buscar sendas hacia el marco rival. Con el único cambio de Raí por Zanimacchia respecto al once que jugó de inicio cuatro días antes en Almería, el conjunto aragonés era incapaz de interpretar un encuentro en el que el brasileño casi siempre anduvo más pendiente de tapar a Saúl y no cargar más de faena a Vigaray, siempre pegado a Aitor. El 4-4-2 en línea y la presión alta se mantenían como seña de identidad, pero los intentos por mantener el balón topaban de bruces con las continuas imprecisiones que abortaban cualquier afán de hacerse con el control.

El Sporting, por su parte, descolgaba a sus mediocentros para iniciar desde atrás casi siempre en busca de Manu García, el jugador más desequilibrante de los asturianos. En todo caso, las ofensivas locales casi siempre acababan en el costado derecho de la defensa zaragocista por orden directa de Gallego, consciente de la fragilidad de Raí en labores de corte y ayuda a Vigaray.

Pero, más allá de un disparo flojo de Borja a la salida de un córner, y de otros intentos lejanos de Aitor, en dos ocasiones, y de Pedro Díaz, el Zaragoza no padecía en exceso. Eso sí, Mariño vivía el partido con placidez sin ningún zaragocista a muchos metros a la redonda. El partido era tan pesado como parecía un Zaragoza castigado por la acumulación de partidos en pocos días en las piernas de unos futbolistas que casi siempre son los mismos.

La lesión de Manu García parecía abrir el cielo de par en par para un Zaragoza que tenía un problema menos. Un mal cabezazo de Narváez que casi salió fuera de banda dio paso a un gran disparo de Pedro que salió rozando el larguero antes de que Prieto Iglesias mandase a todos a la caseta.

Lo que vino después fue más o menos lo mismo pero con una dosis de incapacidad mucho mayor. El Zaragoza seguía sufriendo por su derecha, desde donde el Sporting continuaba llegando en oleadas. Una pérdida de Raí propició una contra que Aitor estrelló en un acertado Cristian y el meta argentino volvía a salvar a los suyos con una gran intervención ante Gaspar. Su rechace acabó en Aitor, que, con todo a favor, envió el balón fuera. Otra vez, el peligro llegaba desde la misma banda.

Iván modificó el dibujo y disputo un 4-1-4-1 en el que Ros y Francho formaban por delante de Eguaras. El tudelano entró por Narváez, lo que dejaba al Zaragoza sin su único futbolista capaz de encontrar el gol. Mal asunto. Poco después, el técnico decidía al fin cambiar algo en la derecha dando entrada a Larra. Nada de nada.

El encuentro llevaba tiempo instalado en el tedio cuando la enésima acometida local por su izquierda deparó un centro medido de Saúl que Djurdjevic, inédito hasta entonces, mandó a la red. Es lo que tiene jugar con delanteros de verdad. Una tuvo y una metió. Envidia cochina.

El Zaragoza, herido de muerte, se retorcía contra su suerte. Pero su empuje, ya con Carbonell en el campo, apenas le dio para un par de saques de esquina y ese remate de mentira de Ros. La suerte estaba echada. Como siempre. También la de Iván, que ya ha dejado de ser entrenador de un primer equipo plagado de chicos del segundo y en el que la enfermedad se extiende tan rápido como esa pólvora ausente