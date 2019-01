Uno viene...

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y mientras se resuelve este culebrón esperpéntico y el del Rayo Vallecano con Dorado, el equipo ha hecho la primera vuelta peor de su historia a dos puntos del descenso a segunda B con errores constantes en todas las lineas, arriba no le meten un gol a nadie,en medio no saben correr hacia atrás (la lentitud y fraglidad de Eguaras en ayuda a la defensa es palpable y nadie lo quiere ver) y la defensa (sobre todo Lasure) no asusta a nadie. Lalo , ¿que haces todo el año? para que dos jugadores de 36 años que "pueden" venir el ultimo día de mercado sean tus objetivos. BOCHORNOSO