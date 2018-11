Valiente cambio

Al margen de errores arbitrales, que los hubo, errores defensivos inlcuyendo a Delmás que se come el segundo gol de Lago Junior porque no lo ve venir, me preocupa mas la elección de jugadores para el once inicial. Es una pena hoy en día ver a Zapater arrastrándose por el campo. No se lo merece. Es el escudo y por tanto hasta que no esté bien físicamente no debería jugar. La primera parte jugamos con jugador y medio menos, ya que Eguaras tampoco está al nivel exigido. Dicho esto hasta que no mejoremos la defensa es imposible ganar partidos. En segunda división metiendo dos goles tendría que ser suficiente para sumar de tres en tres. Y no siempre los vas a poder meter. O viene un central de garantías tipo Mikel, que hace bueno al resto o no iremos a ninguna parte.