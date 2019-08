Víctor, en alta tensión

Víctor Fernández está muy enfadado desde que conoció en Calahorra que la venta de Pep Biel era irremediable, que se iba a marchar al Copenhague y que se quedaba sin una de las piezas que consideraba no solo clave en este nuevo proyecto, sino intransferible. Sin embargo, los deseos del técnico zaragozano no fueron escuchados y la importancia de su opinión no ha podido con la trascendencia de la cifra ni con la necesidad del club de cuadrar su déficit de caja.

Está muy molesto con la pérdida de un puntal y de un futbolista que sacó su mejor fútbol con él. Fue instrascendente para Imanol Idiakez y comenzó a dar muestras de lo que era capaz con Lucas Alcaraz, pero fue con Víctor Fernández cuando Pep Biel sacó todo el fútbol que llevaba dentro. Acabó de forma excepcional la pasada campaña, con seis goles, gran incidencia en el juego y siendo indispensable. Esta pretemporada también había comenzado en estado de gracia.

Contra el Ebro hizo un partido excelso, lleno de detalles de calidad y consiguió tres goles. De hecho, el propio futbolista balear agradeció de manera pública al técnico por su confianza: «El año pasado, al principio, fue un poco duro. Luego llegó Víctor y me dio su confianza y soy de los que piensa que la confianza es casi todo en el futbol», dijo tras el duelo ante los arlequinados.

Christian Lapetra ya avisó de que habría más ventas y tanto Pep Biel como James Igbekeme eran los principales candidatos. Ahora el déficit ya está cuadrado con los 8 millones en ventas que lleva este verano el Zaragoza sumando los 2,5 de Soro, los 5 de Pep Biel y el casi medio millón que ingresará el club por Verdasca si la operación con el Universidad de Craiova rumano no se tuerce al final.

El golpe de Peru

Esa positiva situación en lo económico propicia que ya no haya necesidad de vender a James y así será, al menos salvo que llegue una oferta económica irrechazable y una cantidad económica considerable. A ese clavo se agarra Víctor, que considera también indispensable al nigeriano y no desea que sea vendido.

Desde la entidad están tratando de tranquilizar por todos los medios posibles al preparador aragonés. Le dicen que se está trabajando en fichajes ilusionantes, que habrá una plantilla de garantías y un buen equipo para afrontar la temporada a pesar de la venta de Pep Biel. Eso sí, de momento, a dos semanas de que comience la Liga contra el Tenerife, el Zaragoza ha perdido a un titular indiscutible para Víctor y todavía falta sondear el mercado, traer a un jugador y que se acople debidamente a lo que demanda el entrenador.

El ánimo de Víctor está bajo y todavía podría estarlo más si al final el club vende a James, algo que parece poco probable. Además, siempre habla claro y está previsto que el lunes dé una rueda de prensa. Ya se llevó un duro golpe al saber que Peru Nolaskoain, a pesar de la insistencia del propio entrenador, ha decidido marcharse al Deportivo de La Coruña, el otro gran rival del cuadro blanquillo por la cesión del mediocentro vasco.