Víctor: "El equipo tiene que resetearse y replantearse"

Hasta en dos ocasiones mencionó Víctor Fernández en la rueda de prensa la palabra resetear. Y otras tantas replantear. Señal de que el momento del Real Zaragoza antes de viajar para jugar este domingo (16.00 horas) en Gijón frente al Sporting es clave, tras seis puntos de los últimos 21 y después de una derrota muy dolorosa ante el Mirandés en La Romareda. “Es un partido importante tanto para recobrar el camino del triunfo como el de las buenas sensaciones. La última derrota tuvo efectos bastante desoladores, fue un accidente tremendo porque no nos salió absolutamente nada. Había una necesidad absoluta de resetearnos, de replantearnos las cosas y de trabajar estos días. Es lo que hemos hecho, buscar soluciones, no culpables. Las tenemos y las encontraremos para este domingo”, aseguró Víctor.

El técnico incidió en ese valor del triunfo en Gijón para cortar de raíz las dudas, porque “ganar es muy importante y le doy importancia a cómo se gana y a cómo se pierde. El domingo pasado estuvimos muy superados y a merced del rival. El equipo tiene que resetearse y replantearse. Nos faltan jugadores importantes, en puestos coincidentes. El primer paso que tenemos que recuperar es la homogeneidad, ser más compactos, más vigorosos y con más rigor. Y luego incorporar a ese ordenamiento la brillantez y la inspiración, el paso diferencial, que iremos encontrando”, añadió, para dejar entrever que la posibilidad de jugar con tres centrales está muy encima de la mesa: “Es una opción, es evidente, hay cinco centrales sanos, con los cuatro habituales más Carlos Nieto. Ahí tenemos muchas posibilidades y en otras zonas del campo ninguna. Algo tenemos que hacer, algún tipo de ordenamiento para aprovechar esos efectivos para cubrir el vacío que tenemos en otras zonas, atrás y arriba”.

La zona donde más problemas hay es el lateral derecho, con Vigaray, Delmás y Zapater lesionados, con David Vicente, lateral del filial, sancionado y con Alejandro Francés convocado con la selección sub-17. “Superaremos esta situación con una medida extraordinaria”, aseveró Víctor. Guti es el candidato a ocupar esa banda derecha, ya sea de carrilero o de lateral. Además, el técnico afirmó que Soro, una de las pocas buenas noticias que dejó el choque ante el Mirandés, donde volvió a marcar, “tiene muchas posibilidades de jugar”, por lo que apunta a titular este domingo.

James y Kagawa se recuperan jugando

El Zaragoza también está acusando el mal momento de jugadores titulares como Kagawa o James o incluso de otros, como Papu, que no están ofreciendo su fútbol cuando salen. “Cuando hay un buen funcionamiento colectivo es más fácil que las individualidades brillen. Es necesario buscar eso. He dado oportunidades a casi todo el mundo. Salvo tres o cuatro, todos han sido titulares y solo llevamos un cuarto de la competición. Es muy importante recuperar a esos jugadores y se recuperan jugando y dándoles confianza, porque ves que en los entrenamientos intentan mejorar. Y hay que tener en cuenta qué jugadores pueden entrar en esas posiciones y qué te pueden aportar. Ese es el segundo problema, ver las soluciones que tienes a un diagnóstico claro. Yo espero que esos futbolistas mejoren sus prestaciones, pero colectivamente les tenemos que ayudar todos”, explicó Víctor, dejando entrever que tanto Kagawa como James van a seguir en el once ante el Sporting.

El Zaragoza, que no ha marcado a balón parado en esta Liga, ni en córner ni en falta, parecía haber ganado en este verano más capacidad en esa faceta, con lanzadores como Kagawa y rematadores como Atienza, Vigaray, la recuperación de Grippo, o Dwamena, este último de baja indefinida. Sin embargo, Víctor no se mostró de acuerdo con eso. “No tenemos especialistas en pelota parada, pero sí buenos golpeadores. No tenemos un jugador que te ponga en juego el 90% de esa pelota parada, que sea regular en el golpeo, ahí somos irregulares y eso nos limita muchísimo. Uno muy regular en el golpeo a balón parado era Pep Biel, de 10 balones, 9 te los ponía en juego en zonas de remate, pero no hemos encontrado uno. Tenemos que mejorar en esa faceta y después no tenemos ni muchos ni grandes cabeceadores”, concluyó.