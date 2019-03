Víctor Fernández: "Vamos a tener que seguir remando todos juntos"

Tras el encuentro disputado ante la Unión Deportiva Almería, el entrenador del Real Zaragoza Víctor Fernández ha comparecido ante los medios de comunicación y se ha mostrado “fastidiado” por la derrota cosechada frente al conjunto almeriense: “Estoy decepcionado por el resultado, por el partido y por lo que ha pasado, queríamos ganar”.

El entrenador zaragozano ha explicado que el transcurso del partido ha sido el mejor para el cuadro visitante, que ha sido más contundente en las dos áreas. “El guion ha sido el perfecto para ellos; hemos entrado al descanso con cero a cero cuando habíamos tenido opciones para adelantarnos. A partir del minuto 70, han aprovechado una pelota parada y cuando hemos logrado el empate, no hemos sabido mantener el resultado”.

Fernández ha vuelto a incidir en que el equipo blanquillo se ha “entregado y esforzado”, pero que no ha sido “productivo”. “Esto va a ser largo y no va a ser fácil, vamos a tener que seguir remando todos juntos; levantarnos y pisar fuerte, no nos queda otra”, ha finalizado el míster.