Víctor, ilusionado pero no iluso

El ascenso ,de no mediar un milagro, imposible. Seamos claros. Sus palabras describen perfectamente la realidad. Con este proceder y filosofía de los dueños del club no se ascenderá nunca. A Victor, entre sus ganas, su pasión, y su ilusión vio que el ascenso era posible. A las primeras de cambio se las han cortado vendiendo al mejor hombre y al más irremplazable de la plantilla. Señor Victor no les de más cobertura a estos señores que lo único que defienden son sus prioridades, y no coinciden precisamente con las del Real Zaragoza.