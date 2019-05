Víctor pide más tiempo

Me temo que por desgracia no va a seguir. Es un entrenador que con su experiencia y capacidad no va a permitir que le fichen en lugar de fichar él. Esa es la clave, que le den plenos poderes para confeccionar la plantilla. Y si eso es así que pintan Lalo y Barba. Mas bien poco o nada. Y me temo que la junta directiva no esta por esa labor a pesar del fracaso estrepitosos de estos dos caballeros en esta temporada. (Dos entrenadores fallidos, dos delanteros que no han rendido, un central que es un coladero.......)