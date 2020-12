Con vida en el pozo

Siempre hay maneras de perder. El Real Zaragoza cayó en Almería de pie, en un partido donde mostró claros síntomas de la mejoría que ya se había enseñado ante el Fuenlabrada. Mereció más, en ningún caso hincar la rodilla, pero lo hizo tras un ejercicio de competitividad ante un enemigo enorme y que no fue superior. Un error defensivo cometido por Jair y finalizado por Sadiq trajo la derrota de este Zaragoza lleno de urgencias y que no sale del pozo, donde es penúltimo, pero que muestra claros síntomas de vida, como el buen partido que firmó ante el tercer clasificado y en el que debió llevarse al menos un punto, con la ocasión final fallada por el Toro, que a este paso va a entrar en la leyenda más nefasta.

Sin embargo, la única victoria en 14 jornadas, donde solo se han sumado seis puntos de 42, las urgencias clasificatorias y la necesidad extrema de este equipo no sostienen mejorías sin resultados. Se necesitan triunfos, que haya plasmación real en la tabla de ese crecimiento con altibajos que ha vivido, pero indudable en los dos últimos encuentros.

El Zaragoza, acuciado y sin gol, con un nuevo director deportivo que busca entrenador que no rechace la oferta y que recién aterrizado prepara una revolución en enero más que necesaria, ha mejorado en muchas facetas, ha consolidado rendimientos y apuestas de Iván Martínez, que tras la sucesión de derrotas en sus cinco primeros partidos ha ido mostrando un ideario claro, con miradas firmes y decididas en sus chicos, en Iván Azón, en Francho, en Francés y ayer en Carbonell, de buen debut. Este Zaragoza también necesita fichajes, claro, ayuda en este mercado de enero, la mayor posible, y requiere de más gol, pero está más vivo, quiere, cree y tiene más fútbol en una situación de tanta inestabilidad que sufre el club.

En Almería el Zaragoza soltó un buen partido, maniatando a un rival con mucho potencial pero sin demasiado orden. Y orden es lo que tuvo el Zaragoza, con Francés en el eje, Eguaras en el medio y Zanimacchia en banda derecha como novedades en el 4-4-2 en el que el equipo se sintió cómodo desde el arranque, junto en sus líneas y solidario en defensa para que el rival apenas inquietara a Cristian.

Un centro peligroso de Buñuel fue el único aviso, mientras que el Zaragoza empezó a crecer con el balón. Zanimacchia, desordenado pero activo, probó suerte en un remate alto y Narváez no llegó a un centro de Azón. Eguaras y Francho empezaron a tocar con comodidad en el medio y el Zaragoza producía más caudal ofensivo, sobre todo por la banda derecha, donde Vigaray se prodigaba. Un remate de Francho a pase del lateral y un cabezazo flojo de Jair fueron las mejores oportunidades zaragocistas en la primera parte, donde Sadiq vivía amargado entre la rapidez de Francés y la solvencia aérea de Jair.

Tras el descanso, el rival quiso dar un paso adelante. Lo plasmó con la entrada de Corpas, que metió otra velocidad al ataque local. Sin embargo, fue Jair el que se encargó de darle al enemigo su opción. Un pecado de soberbia del central acabó en un robo de Sadiq para que Corpas y Carvalho tejiesen una acción que el nigeriano remató de perfecta vaselina ante una salida tardía de Cristian.

Aún hubo otro regalo del central en un pase fallido que Corpas acabó en un remate muy ajustado, pero el Zaragoza se volvió a levantar. El Almería le dio de nuevo el balón esperando una contra e Iván refrescó el ataque con la entrada de Raí y Vuckic primero y Carbonell después. Con cuatro delanteros, con una apuesta arriesgada, el Zaragoza empezó a vivir cada vez más cerca de Fernando, con Carbonell como amenaza constante en cada balón.

No dudó el técnico en la recta final de doblar su apuesta en ataque. El Toro y Ros entraron en el campo para que el Zaragoza cerrase solo con tres defensas y jugara hasta con cinco futbolistas ofensivos, con Vuckic, Gabriel Fernández y Narváez arriba y Carbonell y Raí en los costados. Era morir matando y el equipo aragonés estuvo a punto de encontrar premio en una acción que peinó Narváez y que el Toro, o habría que decir novillo sin gol, de forma incomprensible y a puerta vacía, no alcanzó cuando lo tenía todo a favor para marcar. Hubiera sido un acto lleno de justicia ese punto, porque a este Zaragoza que se le va la vida en la clasificación, con esa posición en el pozo, penúltimo, tras recuperar ya las dos citas aplazadas, tiene más alma ahora que nunca este curso. Sin embargo, no es suficiente. Necesita aún más.

Ficha técnica:

Almería: Fernando; Aitor Buñuel, Chumi, Jorge Cuenca, Álex Centelles; Radosav Petrovic, César de la Hoz (José Corpas, m.54); Joao Carvalho, Lucas Robertone (Samú Costa, m.77), José Carlos Lazo (Fran Villalba, m.82), Umar Sadiq.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Alejandro Francés (Toro Fernández, m.88), Jair, Nieto; Luca Zanimacchia (Raí, m.70), Iñigo Eguaras (Javi Ros, m.88), Francho, Chavarría (Carbonell, m.77); Iván Azón (Vuckic, m.70), Juanjo Narváez.

Gol: 1-0, m.59: Umar Sadiq.

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Amonestó a los locales Álex Centelles (m.64), Umar Sadiq (m.69) y Aitor Buñuel (m.90), y a los visitantes Iván Azón (m.35), Chavarría (m.41) y Alejandro Francés (m.76).

Incidencias: Partido aplazado de la segunda jornada de LaLiga SmartBank, disputado a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.