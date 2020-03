Viral | La Liga se para pero el zaragocismo no descansa

El coronavirus ha topado con un enemigo de peso. La Liga se ha parado, pero el zaragocismo no descansa. En el horizonte se vislumbra el ansiado ascenso y la crisis desencadenada por el virus que ha venido de China no parece suficiente para frenar la pasión y las ilusiones de miles y miles de personas que ya ven de nuevo a su equipo en Primera División. Queda un mundo (once jornadas), pero esta vez parece más cerca que nunca.

La mejor prueba ha ocurrido este mismo domingo, cuando las redes se han llenado de exaltación zaragocista gracias a un fenómeno de generación espontánea: decenas de vecinos de una urbanización de la capital aragonesa han compartido su amor a unos colores cantando a coro el himno del Real Zaragoza. Uno de los vecinos lo ha compartido en Twitter y lo demás... ha llegado solo. El final del vídeo pone los pelos de punta.