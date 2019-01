El Zaragoza y los abogados de Linares, tranquilos con su fichaje

Linares completó ayer su primer entrenamiento con el Zaragoza, donde trabajó la mayor parte con los que menos minutos tuvieron ante el Oviedo, mientras el club sigue pendiente de que la Federación Española de Fútbol tramite la licencia del jugador de Fuentes de Ebro, una vez que LaLiga comunicara al Zaragoza que el futbolista tiene la carta de libertad. La FEF, a través de su presidente, Luis Rubiales, transmitió al club y a los abogados del futbolista, Santiago Nebot y Javier Paredes, que podían estar tranquilos con respecto a ese fichaje.

Según algunas fuentes, también en el Reus, la federación no considera válido por ahora el documento privado que el anterior propietario del club catalán, Joan Oliver, firmó a los jugadores para su salida antes de la venta al grupo US Real Investment y que por eso aún no ha inscrito a los futbolistas. No solo a Linares, tampoco a Borja Herrera, ya anunciado por el Albacete, o a Mario Ortiz, por el Racing. Sin embargo, la FEF aún no ha emitido un dictamen definitivo sobre esa validez de la inscripción y lo previsible es que lo haga mañana cuando el Juez de Disciplina Social de La Liga se pronuncie sobre las alegaciones que presentó el Reus por la expulsión por 5 años de la competición.

Si ratifica esa expulsión todos los futbolistas, 12 en total, del Reus quedarán libres. Si no lo hace, la nueva propiedad de la entidad catalana no va a denunciar ese contrato privado al que se acogieron hasta siete jugadores ante la Justicia, ya que está centrada en validar su inscripción en LaLiga y completar el proceso de compra ante el CSD. Los nuevos propietarios han asegurado tener hasta 14 futbolistas para incorporar de inmediato.

Y, además, en ningún caso Linares está entre los jugadores que han pedido salir que estarían intereados en retener, por lo que el delantero de Fuentes de Ebro y el Zaragoza pueden estar tranquilos en cualquier caso y todo apunta a que a principios de la próxima semana, mañana o pasado en principio, tendrá lugar su presentación con la camiseta zaragocista.