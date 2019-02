El club ofrece a Pombo más de 800.000 euros en cuatro años

El Real Zaragoza le ha ofrecido a Jorge Pombo un contrato de cuatro años en los que ganaría algo más de 800.000 euros fijos, a los que habría que sumar variables por objetivos como goles, partidos jugados o el ascenso del equipo. Si el canterano zaragocista acepta esa propuesta, en la primera campaña percibiría alrededor de 180.000 euros, en la segunda 200.000, en la tercera 220.000 y, en la última, 240.000 euros. La cláusula de rescisión sería de diez millones de euros. Sin embargo, el acuerdo todavía no se ha rubricado ni cerrado porque el futbolista pide unas cantidades más elevadas. Unas exigencias que el club entiende que son imposibles de asumir y que, incluso, están fuera de mercado.

Así está el pulso entre ambas partes, que se extiende ya ocho meses desde que comenzaran las conversaciones. La negociación sigue sobre la mesa y abierta, aunque lejos de la fumata blanca. Pombo percibe en la actualidad unos 85.000 euros de ficha, por lo que el Zaragoza entiende su oferta como más que suficiente al aumentar más del doble esa cantidad desde el primer curso y considera que las cantidades premian el estatus adquirido por el jugador en el equipo. En cambio, el futbolista espera un sueldo mayor. El interés del Getafe o el Levante le garantizarían un salario más elevado en el caso de que aceptara una oferta de Primera.

El Zaragoza mantiene que la oferta es inamovible, por lo que será el futbolista quien deba rebajar sus pretensiones si quiere llegar a un acuerdo en las próximas fechas. Ambas partes llevan ya ocho meses de conversaciones y, aunque se esperaba haber cerrado ya un acuerdo, lo cierto es que los puntos de vista siguen algo distanciados. La relación entre las partes no ha vuelto a ser la misma desde el incidente que protagonizó el jugador con un grupo de aficionados al término del partido contra el Cádiz. Desde entonces el avance ha sido mínimo. Incluso Lalo Arantegui le dejó un mensaje en una rueda de prensa: «El que quiera estar, estará y el que no, no estará». Aunque el propio director deportivo confiaba en un acuerdo para este mes, lo cierto es que el desenlace todavía no ha llegado.

Pombo, de 25 años, es el jugador de campo que más minutos ha disputado esta temporada (2.101) y ha sido titular en 24 de las 27 jornadas. Solo fue suplente en La Romareda ante el Córdoba (0-0) y en Riazor frente al Deportivo (3-1), ambos con Lucas Alcaraz en el banquillo, además del pasado sábado, cuando Víctor Fernández lo relegó a la suplencia ante Osasuna. Antes lo había alineado en el once inicial durante ocho jornadas consecutivas.