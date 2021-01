Zaha Hadid, una mujer brillante que construyó sus sueños

Nacer mujer en un país árabe no fue obstáculo para que Zaha Hadid (1950-2016) luchase desde niña por su gran pasión, la arquitectura, y lograse convertirse en Europa en una de las arquitectas más originales y respetadas de su tiempo.



La vida, la obra y la actitud con que Zaha Hadid, una apasionada feminista nacida en Bagdad, afrontó sus desafíos constituye hoy un digno ejemplo del que pueden aprender niños y niñas de todo el mundo.



Conocida como "la reina de la curva" por sus diseños ajenos a las formas clásicas y convencionales, Hadid se convirtió en 2004 en la primera mujer que recibió un premio Pritzker, considerado el Nobel de Arquitectura. Nacionalizada británica, fue también la primera mujer en lograr la medalla de oro del Royal Institute of British Arquitects, y llegó a ser condecorada con el título de Dama Comandante del Imperio Británico



Entre sus muchas obras, destacan el edificio de bomberos de Weil am Rein, en Alemania, el Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI de Roma, o el Centro Acuático de las Olimpiadas de Londres 2012.



Con las atractivas ilustraciones de Asun Mara y el texto de María Isabel Sánchez Vegara, este nuevo libro infantil de Alba Editorial acerca a los más jóvenes lectores la historia de "una niña musulmana que vivía en Bagdad" y a la que "le encantaba observar los edificios que había en su ciudad". Después de estudiar en Líbano y Suiza, llegó a Londres dispuesta a ganarse la vida como arquitecta y pronto asombró al mundo con la originalidad de sus formas y diseños.



Una mujer única y pionera cuya historia, rescatada por Alba Editorial, enseña a nuestros pequeños que no hay obstáculos grandes si la voluntad y el tesón son aún mayores.