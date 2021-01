El Alcoyano, de Segunda B, elimina con justicia al Huesca (2-1)

Un gol de Jorge Moltó a seis minutos del final propició una nueva sorpresa en la Copa del Rey, ya que el Alcoyano, de Segunda B, se impuso gracias a su intensidad, sobre todo en la segunda parte, a un rival de Primera como el Huesca (2-1) en un encuentro en el que se vio obligado a reponerse a un penalti fallado por Jony Ñíguez en esa segunda mitad.

Los azulgranas, pese a que tuvieron más dominio e impusieron su mayor categoría sobre el embarrado césped de El Collao, no acertaron sus ocasiones, su juego quedó lejos de ser brillante y terminaron apeados de la Copa del Rey contra un rival de bronce que incluso tuvo ocasiones para anotar más goles. La segunda unidad del Huesca dejó malas sensaciones en un encuentro que debió ganar el cuadro altoaragonés. Además, este resultado deja a Míchel Sánchez muy tocado, pese a que se sentará en el banquillo contra el Betis el próximo lunes.

El Huesca empezó fuerte y se lo hizo pasar mal al conjunto alcoyanista, pero cuando peor estaban los locales su delantero Mourad se sacó de la chistera un remate desde 25 metros frontal, fuerte y pegado al palo izquierdo ante el que nada pudo hacer el meta Andrés. Tras el gol, el conjunto aragonés llegó a estar contra las cuerdas.

Con este nuevo guion de partido, al Huesca le costó llegar con la claridad del principio ante un conjunto local bien atrincherado y que había perdido el respeto que tuvo en el tramo inicial. Sin embargo, los de Míchel lograron rehacerse de ese golpe, se hicieron con el control de la pelota y tras dos córners consecutivos, en una serie de rechaces en los que la zaga local no estuvo lo suficientemente contundente y después de un paradón de José Juan, Seoane logró el gol del empate con el que acabó la primera mitad.

A la vuelta de los vestuarios, el Huesca trató de prolongar sus buenos minutos del final del primer tiempo y Okazaki estuvo muy cerca de sorprender de tacón, pero el veterano José Juan sacó una mano milagrosa para salvar el segundo gol de los oscenses.

Fue un espejismo, puesto que el Huesca se desordenó, circunstancia que aprovechó el Alcoyano para estirarse en ataque y crear hasta tres ocasiones. En el minuto 64, el árbitro no dudó en señalar penalti tras una caída de Antón, que acababa de entrar, ante un derribo claro e innecesario de Gastón Silva, que llegó muy tarde a la disputa, pero Jony Ñíguez no ajustó su lanzamiento desde los once metros y el balón salió muy desviado por encima del travesaño.

Con los oscenses rotos en defensa, Mourad remató incomprensiblemente a las manos de Andrés cuando se hallaba solo en el área pequeña, pero la insistencia del Alcoyano tuvo finalmente recompensa tras un contragolpe muy bien llevado que culminó Jorge Moltó para batir a Andrés por debajo de las piernas y dar el pase al conjunto de El Collao, haciendo saltar la sorpresa ante un Huesca flojo.

Míchel, "dolido con la derrota"

Míchel Sánchez, entrenador del Huesca, dijo tras caer eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Alcoyano que el equipo se va «dolido» ya que «era una derrota que no esperábamos», pese a que, como reconoció, «sabíamos que era un partido trampa y complicado». «Hay que pensar en la Liga, pero es una derrota bastante dolorosa», apuntó.

En cuanto al análisis del partido en sí, el técnico azulgrana afirmó que «hemos llevado el peso del partido, no hemos tenido acierto de cara al gol y en contra nos han hecho el 1-0». Después, tras el empate de Seoane, el guion fue parecido: «En la segunda parte ha sido lo mismo, intentando llegar, lo hemos hecho muchas veces, pero no hemos tenido acierto y en una pérdida de balón en el medio del campo nos han hecho el 2-1», resaltó el preparador madrileño del Huesca.

Ficha técnica:

2- Alcoyano: José Juan, Jordán, Primi, Raúl González, Ángel, Alberto Rubio (Camacho, m.76), Jony Ñíguez, Juanan, Ramón (Javi Antón, m.60), Mourad y Jona (Jorge Moltó, m.76).



1- Huesca: Andrés Fernández, Pedro López (Ferreiro, m.63), Pulido, Gastón Silva, Luisinho, Eugeni (Juan Carlos, m.63), Doumbia (Nwakali, m.63), Seoane, Escriche, Sergio Gómez y Okazaki.



Goles: 1-0, m.15: Mourad. 1-1, m.37: Seoane. 2-1, m.84: Jorge Moltó.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). No mostró tarjetas amarillas ni rojas.



Incidencias: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en El Collao de Alcoy.