Álvaro Fernández regresa tras «recobrar sensaciones»

Retoma Álvaro Fernández su sitio en el Huesca tras su paso como titular ante Kazajistán con la sub-21, sintiéndose «muy feliz de haber conseguido la clasificación para el europeo de Hungría y Eslovenia. Poder jugar los 90 minutos me vino muy bien, me ayudó a recobrar sensaciones, ahora que no estoy participando aquí», explicó el guardameta, admitiendo que ahora en el Huesca le toca vivir la realidad de esperar su titularidad a la sombra de Andrés Fernández, hasta ahora indiscutible para Míchel.

En todo caso, la competencia entre ambos no puede ser más sana. «Es algo que percibí desde el primer día, tenemos un gran 'feeling' y creo que es beneficioso. Los dos podemos aportar cosas positivas, tanto el que participa como el que no. Siempre vamos a estar bien para animar y motivar al otro y para defender la portería», dijo el arquero de Arnedo.

Sobre el encuentro de este domingo en El Alcoraz frente al Valladolid (18.30 horas), negó que pueda considerarse «una final», aunque matizó: «Puede que sea un equipo que esté luchando por los mismos objetivos. Es muy importante para nosotros porque buscamos la victoria, queremos los tres puntos para avanzar en la clasificación», sentenció Álvaro, que cree que el Huesca merece más de los cuatro puntos que lleva en la tabla tras las cinco citas disputadas hasta el momento. «Podríamos tener perfectamente tres o cuatro puntos más, lo que reconfortaría nuestro trabajo. Las sensaciones del equipo son muy positivas», concluyó el riojano.