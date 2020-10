Borja García: "La clave es ir convencidos de que se puede"

No ha ganado aún en Liga el Huesca, con solo cinco puntos en siete partidos, y este sábado (16.00 horas) tiene un durísimo compromiso para buscar esa primera victoria, con la visita al Alfredo di Stéfano para medirse al Real Madrid, vigente campeón de Liga. Pese a la grandeza del rival, el objetivo oscense es ambicioso. “Tras lo sucedido contra la Real Sociedad hemos aprendido que ante el Madrid hay que ir a por el partido, que estando atrás no vamos a conseguir los puntos. La idea es ir a por los tres puntos, imponer nuestro ritmo de juego y pensar que ellos vienen de jugar el martes y nosotros se tiene que ver que hemos tenido toda la semana para preparar este partido. La clave es ir convencidos de que sí se puede, que otros equipos lo han conseguido y nosotros también podremos”, aseguró Borja García, titular para Míchel en los últimos cuatro encuentros y uno de los jugadores importantes del conjunto oscense tras llegar este verano procedente del Girona.

“Del Real Madrid se espera siempre al mejor, tras un resultado no muy bueno en Champions la mejor manera de prepararse para seguir estando arriba y para el siguiente partido europeo es hacer un buen papel contra el Huesca”, avisó el mediapunta madrileño, que tiene claro que eso no debe imponer al conjunto oscense: “Tenemos que seguir siendo nosotros mismos, lo hemos hecho en todos los campos, también en Anoeta, donde al final se impuso la calidad y el ritmo más elevado de ellos, pero hicimos cosas bien y tenemos que seguir creyendo en la idea de juego que nos transmite el míster. Nadie dijo que fuera fácil, con trabajo se irá viendo nuestra idea y ganar en el campo al que vamos sabría mucho mejor para la confianza del grupo”.

Avisa Borja García que por la calidad de los Benzema, Vinícius, Asensio o Kroos es clave “que ellos no estén inspirados. Hemos visto que el Cádiz o el Shakhtar han podido meterle mano y por qué no nosotros. Con nuestra idea de juego ellos se van a sentir incómodos y hay que hacer que no tengan esa posibilidad de transiciones, que son muy buenos para robar y salir. Las ocasiones que tengamos hay que materializarlas porque ellos no perdonarán”, resumió.

Nacido en Madrid y formado en la cantera del Rayo tras dar sus primeros pasos en la Sociedad Deportiva Villaverde, Borja García pasó dos años por el Castilla, entre el 2012 y el 2014. “Todos los equipos en los que he estado son especiales, de todos me llevo un grato recuerdo, este también lo es porque además es el que de pequeño iba a verlos jugar”, aseveró el mediapunta, un futbolista clave en la creación de fútbol azulgrana y que espera ir a más en su aportación: “En el último partido me encontré bien a nivel de contacto con el balón, porque de regularidad en los anteriores me noté un poco falto de ritmo y necesitaba adaptarme a los compañeros, que nunca es un camino sencillo. Cada vez me siento mejor”, sentenció el jugador del Huesca.