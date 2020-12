El combate más decisivo

Hay expresiones del deporte que saltan a la vida. Otras trasladan su lenguaje de una pista de tenis a un campo de rugby. El boxeo es una mina de vocablos con herencia dispersa y en muchas ocasiones formateada. Besar la lona, estar contra las cuerdas, bajar la guardia, quedar ko o pasarse de la raya son algunas de esas expresiones popularizadas entre púgiles cuando el cuadrilátero era el centro del universo. Unas cuantas encajan como un guante en el combate ante el fornido Alavés que afronta el Huesca y más Míchel y su supervivencia.

Sobre la campana. Dar el golpe definitivo en el último minuto del round, en la última oportunidad para revertir la suerte de una nave que se dirige inexorablemente al abismo de la clasificación al no saber cómo ganar. Ni cuando la tenía ya masticada, como en Granada, se le escapó corriendo por no saber cerrar el partido, por dos acciones de defensa que sigue repitiéndose en su condena.

Tirar la toalla. Es lo que este mister no quiere hacer. No va a darse por rendido hasta que le llegue la despedida. Si llega. Porque es loable la actitud de Míchel, apostando todo su porvenir a las cartas que le hicieron llegar aquí. Pese al giro táctico, el entrenador insiste en la versión menos rocosa y conservadora, afrontando los partidos de cara, pese a haber perdido la frescura de la posesión y la fluidez del pase. Busca alternativas. Eso fueron los cambios en las últimas jornadas, incluyendo al del portero, el central de ida o vuelta o el lateral derecho, o el giro en el último partido en El Alcoraz con una línea de tres medios.



AGUIJONAZO / Golpe bajo. La pérdida de la victoria cantada en Granada fue eso, un aguijonazo tremendo a la línea de flotación de un Huesca apurado de triunfos que inicien la remontada con los puestos de la permanencia, que de perderse hoy ante un rival directo se alejarían más. Sin embargo, hay que mirar con ojo de optimismo esa actuación, donde se vio una mejor cara de jugadores como Sandro o Borja García, se afiló el cuchillo del gol con tres tantos, cifra nunca antes alcanzada, se reaccionó al empate, marcaron los centrocampistas, Ontiveros mostró su lado más rentable y debutó el samurai Okazaki como killer.

Esos que quieran ser más negativos o realistas, según se perciba el drama o la crítica, dirán que ni con eso se consiguió la conquista definitiva, que se repitieron errores defensivos, que se es flaco y raquítico en el juego aéreo, que el entrenador no acertó con los cambios, sacando a un centrocampista y un delantero y no a un defensa para amarrar los tres puntos, que hubo carencias de ese fútbol canchero, no escrito.

Recordar el pasado trae poco en claro. Mirar al futuro cercano, al Alavés, es la realidad que le queda al Huesca y a Míchel, que está contra las cuerdas si no gana. Porque ahora la escapada dista tres puntos (aunque el Levante tiene un partido menos) y de agrandarse empezaría pesar demasiado. Para este combate Míchel podrá contar con todos sus jugadores por segunda jornada consecutiva.



EN RACHA / No será el Alavés un hueso fácil de roer. Pablo Machín ha reforzado con hormigón a ese eterno amante de la permanencia. Una racha de seis jornadas sin perder avala la forma actual de un equipo que en este trayecto ha ganado al Real Madrid (1-2) y ha empatado ante el Barcelona (1-1) y la Real Sociedad (0-0), en su último envite. Otro dato, los últimos tres desplazamientos han sido positivos, con dos victorias y un empate, incluyendo dos rivales directos: Levante (1-1) y Valladolid (0-2). Y este da más miedo: el Alavés es el equipo que más duelos aéreos gana (60%) y ha metido tres goles a balón parado.

Lucas Vázquez es la referencia arriba de un grupo rocoso con el portero Pacheco, que ya es el jugador con más minutos en Primera con el Glorioso, o el central aragonés Laguardia como estandartes. Machín cuenta con las bajas de los sancionados Battaglia y Lejeune y el lesionado Pere Pons.