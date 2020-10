Cuatro puntos en otro planeta

Hay comparaciones que son odiosas. Todas, según el dicho. Esta lo es. Al menos en el sentimiento, en el escalofrío del tacto. Porque este Huesca poco tiene que ver con ese otro en el pálpito, en señales de salud, con el de hace dos campañas. Porque ambas versiones suman cuatro puntos en cinco jornadas pero su sombra no se refleja igual. Son de distinto planeta. Mientras el de Míchel desarrolla un fútbol brillante, domina partidos, reitera en la jugada y absorbe las acometidas adversas con eficacia, aquel otro de Leo Franco era más sensible a la derrota, cedía terreno en rebajas, elaboraba en mínimos, se cernía al contragolpe y pintaba endeble.



Una victoria y un empate contra cuatro igualadas. Tres derrotas frente a una. Diferentes bagajes para la misma puntuación. Valor que hacía descansar al Huesca en 17ª posición en su temporada de estreno y que ahora le hace amanecer como 15º. Poca variación. No obstante, la ruta a la que llegaban a esta sexta jornada, en la que espera el Valladolid, no son paralelas. Tres derrotas consecutivas (Barcelona, Rayo y Real), las dos últimas en un Alcoraz con público, frente a tres empates, dos a domicilio a puerta cerrada, en la actualidad. Este no es el único punto de divergencia.



Si hablamos de sensaciones, este Huesca se nota más entero y predispuesto en el objetivo de la permanencia. Es pronto para sentenciar, pero emite un juego de personalidad propia, buscando protagonismo, amoldándose a distintas figuras tácticas y pose de experto.



Quizá valga la pena recordar la orden de continuidad que no se tuvo en la campaña 2018-19. Un entrenador y 16 jugadores siguen del ascenso mientras que en la anterior ocasión se mantuvo a una docena de futbolistas y se permutó al técnico (Franco por Rubi). Mientras Emilio Vega incorporó a doce fichajes, ahora Rubén García solo ha sumado a ocho nuevos y además seis desde la misma categoría o españoles de regreso. A estos números de peso para poder interpretar el hilo de nombres y de forma, al ser más corto el plazo entre el final y el inicio de campañas, se añade la proliferación de experiencia en LaLiga. Este Huesca tiene 18 jugadores que ya habían estado en Primera por los diez, y muchos de ellos de forma testimonial, del proyecto de la inauguración en la categoría.



Pero más allá del análisis del plantel y la estrategia en el mercado, la separación se incrementa en la forma de acometer los partidos, en la valentía. Este Huesca quiere la pelota (48% de posesión acumulada) mientras que el otro se encerraba o era encerrado con mayor facilidad (41% y solo uno encima del 50%).



Este estilo queda plasmado en un dato: el número de pases, es decir, el cuidado con la pelota. La distancia es abrumadora. Con Míchel se han completado 1.718 conexiones con éxito (343 por encuentro) por las 1.292 hilvanadas (258 por partido) en este periodo de la fase de Leo Franco.

El arrojo del actual Huesca, de principios más ofensivos, no es contrario a su mayor seguridad defensiva. Dos goles encajados es una cifra óptima, manteniendo su puerta a cero en dos ocasiones. En el curso 2018-19 las redes altoaragonesas habían recibido 13 agujeros, ocho en el Nou Camp. Porque ese es otro carácter diferenciador. Mientras ante el Barcelona (8-2) quedó atestiguado el grado entre un recién ascendido y un aspirante al título, esta vez, ni el Atlético (0-0) ni el Valencia (1-1) han podido doblegar al Huesca y mucho menos golearle y humillarle.



Es verdad que Leo Franco dirigió una victoria, la primera en Eibar (1-2), meta que aún no se ha alcanzado con Míchel, y que su efectividad de cara al arco es superior (seis goles por los dos actuales). Ambas ediciones del Huesca chutaban parecido a puerta. Mal. 10,2 remates por encuentro entonces por los 11,8 del seco presente. La carestía de puntería, mal que arrastró toda la temporada aquel proyecto pese a las incorporaciones posteriores, es el mismo lastre del que intentará liberarse con la llegada de Sandro y la afinación de las oportunidades.