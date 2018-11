Cucho:"Esperamos dar a la afición la alegría que se merece"

La SD Huesca inicia la semana de entrenamientos a puerta cerrada que culminará el sábado con el importante choque en El Alcoraz contra el Levante UD (18:30 h) en la 13ª jornada de LaLiga. Antes de ejercitarse en el IES Pirámide, el delantero Cucho Hernández atendió a los medios de comunicación para analizar “una final más que hay que ganar sí o sí”. Después de las buenas sensaciones de las últimas jornadas que todavía no se han materializado en victorias, el club altoaragonés encara con optimismo el encuentro ante los granotas.

“En los partidos aquí contra rivales directos tendríamos que haber sacado más puntos. Pero vamos a trabajar muy fuerte para lograr al fin tres puntos en casa. El parón ha venido muy bien para volver con las pilas más puestas que nunca. La situación no es muy buena, pero la SD Huesca tiene un gran equipo como para revertirla”, explicó. Sobre la posible ansiedad que genera la necesidad de que llegue el segundo triunfo de la temporada, el ariete dijo: “Siempre va a haber un poco. Pero somos profesionales y esperamos dar a la afición la alegría que se merece”.

Calificó al Levante UD, octavo en la tabla con 17 puntos, como un equipo “muy bueno, siempre me ha gustado y hay que aprovechar que su máxima figura, Morales, no vendrá”. Cucho también hizo referencia a la gran cantidad de remates que realiza por partido: “Nunca dejo de intentarlo, entre o no entre la pelota. Desgraciadamente no estoy en mi mejor momento de cara a portería. Otras veces entran todas, pero soy paciente y seguiré trabajando”.

Contento con Francisco, se siente cómodo “con las oportunidades, la continuidad y los minutos que me está dando como delantero. Y si me necesita como extremo, igualmente estaré en disposición de jugar ahí”. Por último, opinó sobre la opción de que llegue un nueve en el mercado de invierno: “Que sea para aportar y con intención de ayudarnos. La competencia nos exige el doble. Vengan dos o tres delanteros, yo seguiré trabajando fuerte cada día”.