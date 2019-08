Dani Raba y Jaime Seoane prometen «desborde y trabajo» para el Huesca

Desborde y mucho trabajo prometieron Dani Raba y Jaime Seoane, las dos últimas incorporaciones de la Sociedad Deportiva Huesca. Ambos jugadores fueron presentados ayer en El Alcoraz como nuevos miembros del cuadro oscense y los dos reconocieron que tienen ganas de adaptarse al equipo, el cual les ha dado una gran bienvenida y una grata primera impresión; ir cogiendo la propuesta futbolística de Míchel, que les agrada mucho; y que el fuerte interés mostrado por el club ha sido determinante para su llegada.

Dani Raba confesó además que también habló con Miguelón, cedido por el Villarreal también al Huesca, y que coincidió en pretemporada con el exazulgrana Moi Gómez, «que me dio muy buenas indicaciones sobre el club», dijo. «El año pasado en el Villarreal no disputé muchos minutos, durante la pretemporada he tenido muchas ofertas para salir cedido y el Huesca ha mostrado muchísimo interés y mucha confianza para venir», explicó.

El cántabro es consciente de que «faltan jugadores», pero que en los pocos días que lleva en el club azulgrana «la bienvenida ha sido muy buena, los jugadores son muy majos y agradables y lo hacen todo más fácil», subrayó. Además, pronto ha captado la idea de Míchel: «Quiere jugar al fútbol y tener el balón y eso va ligado a mis características y al Villarreal, al equipo del que vengo», explicó.

En cuanto a lo que puede aportar al equipo aragonés, Dani Raba se define como un jugador con «verticalidad arriba, desborde y desequilibrio». Además, también resaltó como necesario el trabajo defensivo, ya que «también hay que sufrir sin balón», pero sobre todo quiere «ser determinante arriba».

En cuanto a los objetivos del equipo para esta temporada, en la que el Huesca es un recién descendido de Primera, todavía no los sabe ya que no los ha hablado con el resto del plantel «porque llevo poco tiempo y me pondrán al día», pero no solo en ese aspecto: «También iré cogiendo la forma de jugar que tiene el míster. Llego tarde, pero todavía queda tiempo y no he estado parado, por lo que físicamente estoy preparado para jugar ya», aseguró.

Seoane, «encantado» / Por su parte, el centrocampista Jaime Seoane no ocultó que está «encantado» con su llegada al Huesca, su primera experiencia en el fútbol profesional tras crecer en la cantera del Real Madrid. «Desde el primer momento en el que salió la opción de venir aquí estaba muy interesado porque me han hablado muy bien. Sé que va a ser un cambio grande porque he estado toda mi vida en el Real Madrid, pero vengo con toda la ilusión del mundo y con ganas de adaptarme lo más rápido posible», afirmó.

Como a Dani Raba, al madrileño le seduce el tipo de juego que quiere proponer Míchel. «Ya he visto que le gusta tener el balón y tratarlo bien y hacer jugar al equipo. Llevamos tres entrenamientos con él y atendiendo lo que quiere para dar lo mejor de nosotros para el equipo», subrayó el centrocampista.

Sobre lo que puede aportar al Huesca, Seoane se considera «un jugador de equipo, de mucho trabajo y muy completo para el medio del campo». Por último, sobre las tres semanas que ha pasado con el primer equipo del Madrid, dijo que «ha sido una experiencia muy bonita y he aprendido mucho». Seoane podría debutar hoy en el amistoso que juega el Huesca frente al Olot (19.30).