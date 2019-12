Débiles ante la adversidad

Paso atrás del Huesca. Por fin consiguió romper su mala racha lejos de El Alcoraz y el día que podía confirmar su regularidad, ante su afición y contra un rival poderoso pero en horas bajas se empequeñeció, mostró sus debilidades y fue inferior a un Rayo Vallecano vertical, agresivo en la presión, rápido, inteligente y más intenso. Entendió mejor el juego y el resto lo hizo un extraordinario Pozo, que con dos goles se cargó las esperanzas de los azulgranas. Jémez le ganó a Míchel (0-2).

El Huesca se enfrentó a sus temores y no tuvo capacidad de respuesta, como tampoco ante la adversidad, un mal que comienza a preocupar. En el duelo no interpretó correctamente la presión alta del Rayo, abusó del juego directo, tuvo demasiadas imprecisiones en el medio del campo y pérdidas que propiciaron ocasiones contrarias. Recibió dos goles y fue incapaz enfriar el encuentro, practicar su juego e ir a por el partido. El Rayo campó a sus anchas por El Alcoraz y pudo llevarse una goleada.

La segunda derrota de la temporada en casa vino de la mano del día en el que el Huesca estuvo más incómodo en el campo. Planteó el Rayo un choque de mucha intensidad en el medio, le quitó el balón de los pies y sufrió al ritmo de Pozo y Embarba, que volvieron locos a Mosquera, Miguelón y Luisinho. El propio Embarba fue el primero en avisar al dormirse Luisinho frente a Advíncula, pero su remate salió muy mordido. Hasta casi el descanso el Huesca no se dejó caer por la meta de Dimitrievski con peligro ni controlaba el encuentro, mientras que el Rayo fue creciendo y continuó con su hoja de ruta, con presión en el medio del campo. Una pérdida de Juan Carlos acabó en los pies de Embarba, que hizo estirarse a Álvaro. Y a la media hora, la misma película pero con peor final. Esta vez fue Dani Raba el que se entretuvo en campo propio, Embarba recogió la transición, cedió a Pozo, que se dio la vuelta y lanzó un latigazo con la diestra al palo corto para inaugurar el marcador.

Por tercera vez en casa empezó por debajo el Huesca y por tercera vez en El Alcoraz, cuando tuvo que remar, no logró remontar. Se quedó atolondrado y Ulloa marcó, pero en claro fuera de juego. Solo hasta casi el intermedio Escriche inquietó la portería madrileña, pero lanzó alto.

La incomodidad se hizo más palpable todavía a los dos minutos de volver de los vestuarios. Un pase sin aparente peligro lo despejó horrible Datkovic y Pozo, tras perfilarse, subió el 0-2 al marcador. Reaccionó Míchel quitando a dos inéditos como Juan Carlos y Eugeni casi en un intento desesperado de ir a por la machada y en ese intercambio de golpes pudo salir muy escaldado.

El Huesca dejó todavía más desguarnecida su zaga con el medio del campo completamente partido y fue un filón para las transiciones del Rayo. Álvaro detuvo un tiro de Andrés Martín antes de que los oscenses tuvieran la mejor del partido. Catena casi se anotó en propia y Escriche, de cabeza, no pudo en la segunda jugada batir a Dimitrievski. Acto seguido, una temeridad de Mosquera como último hombre dejó solo a Trejo, que se entretuvo en el mano a mano sin llegar a tirar.

Tuvo un pequeño arreón de fe el cuadro oscense, ya con Pulido de delantero centro a la desesperada, pero ni Escriche desde el pico del área ni Miguelón, escorado tras una bonita triangulación entre Escriche y Okazaki, estuvieron acertados ante la portería rayista. Entre tanto, los visitantes se mostraron cómodos y dejaron pasar los minutos ante un descosido Huesca que volvió a no saber reaccionar.

Míchel y el buen camino

Míchel Sánchez, entrenador del Huesca, reconoció tras caer ante el Rayo que su equipo no estuvo cómodo, «sobre todo en la primera mitad» y que, aunque los números «han sido parejos, lo que predomina es el marcador». «El equipo ha trabajado bien, pero no han salido las cosas», puntualizó. También el preparador madrileño aseguró que «llevamos un buen camino y no nos tiene que condicionar un mal resultado» y que el duelo frente a su Rayo Vallecano lo ha vivido «como un partido más, con la misma tensión y preocupación».

Ficha técnica:

Huesca: Álvaro Fernández; Miguelón, Pulido, Datkovic, Luisinho; Mosquera, Mikel Rico, Juan Carlos (Okazaki, m.55); Raba (Sergio Gómez, m.89), Eugeni (Ferreiro, m.55), y Escriche.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Tito (Luna, m.83), Milic, Catena, Advíncula; Mario Suárez; Embarba (Montiel, m.80), Trejo, Pozo (Óscar, m.72), Andrés Martín; y Ulloa.

Goles: 0-1, m.31: Pozo. 0-2, m.47: Pozo.

Árbitro: Ocón Arraiz (Comité Riojano). Mostró tarjetas amarillas a los locales Mosquera, Escriche, Ferreiro y Pulido; y por parte de los visitantes a Tito, Milic y Mario Suárez.