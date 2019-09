Doukouré y Datkovic aterrizan con ganas de empezar a jugar

La Sociedad Deportiva Huesca ha presentado este jueves en El Alcoraz a Daktovic y Doukouré que llegaron a la capital altoaragonesa el último día de mercado. Ambos mostraron su felicidad por vestir la camiseta azulgrana y su voluntad por entrar en los planes de Míchel cuanto antes. «Me siento muy bien aquí, he elegido este proyecto porque es uno de los mejores actualmente. El espíritu del club responde a los valores que yo busco en un equipo: gente ambiciosa que trabaja duro y hace todo lo posible para crecer», afirmó Doukouré.

El centrocampista marfileño ya ha completado dos sesiones junto al grupo después de haberse recuperado de la rotura de ligamento cruzado que sufrió el pasado mes de febrero ante el Real Madrid. «Es una lesión muy complicada para un jugador de fútbol. He trabajado muy duro para poder volver cuanto antes y estar en las mejores condiciones posibles», explica el pivote cedido por el Levante.

El buen inicio de Liga del Huesca no ha pasado desapercibido para Doukouré que ve a un equipo aspirante a todo. «El equipo puede hacer todo lo que quiera si da todo sobre el césped. Tenemos un grupo muy ambicioso con buenos jugadores y solo queda trabajar para hacer una buena temporada», analiza el africano. Sobre su posición en el esquema de Míchel, el marfileño sabe adaptarse a varios puestos en el centro del campo. «No es fácil definirme porque depende mucho del sistema. He jugado tanto solo como acompañado pero me gusta defender y atacar. Tengo características de fortaleza para robar balones y hacerme fuerte en el centro del campo», destacó Doukouré.

Por su parte, Datkovic llega en plena forma al conjunto oscense después de haber disputado ya siete partidos en la Liga croata en las filas del NK Lokomotiva. «Batió récords en las pruebas físicas, está en una forma espectacular», dijo el consejero delegado del club oscense, Manolo Torres. El croata llega para reforzar la debilitada defensa oscense y puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. «Juego de central, y es mi posición preferida y en la que me desenvuelvo mejor, aunque en los últimos años he tenido que hacer de lateral y también puedo hacerlo, pero prefiero hacerlo de central», señaló Datkovic, que llega en calidad de cedido por el NK Lokomotiva.

Shinji Okazaki realizó ayer su primer entrenamiento con el Huesca. El delantero japonés, que vestirá el número 12, ya conoció el césped de El Alcoraz en la sesión a puerta cerrada de la mañana de hoy. Además, el mediático fichaje oscense tuvo su primera charla con Míchel cerca del túnel de vestuarios donde ambos compartieron sus impresiones con una sonrisa en el rostro. Por la tarde y junto al resto de sus compañeros, Okazaki realizó la ofrenda tradicional del Huesca a San Lorenzo pidiéndole una temporada llena de éxitos.