Duro examen en Almería

El Huesca, después de un pleno de dos triunfos en el arranque de Segunda, prueba sus aspiraciones de estar en la lucha por retornar a la máxima categoría en el campo del Almería (20.00 horas), un equipo que este curso se ha reforzado mucho y que tiene el objetivo de estar también en la zona alta, por lo que será un duro examen para la escuadra altoaragonesa.

El conjunto oscense está con mucha moral e ilusión, ya que le salen bien las cosas a pesar de no tener cerrada la plantilla, lo que le da una mayor confianza y tranquilidad, al acompañarle el juego con victorias ante rivales importantes como han sido Las Palmas y el Deportivo.

Michel, entrenador del Huesca, no ha dado ninguna pista sobre la alineación para el partido ante el Almería y, como en la segunda jornada ya sorprendió con dos cambios, también cabría la posibilidad de que entrara en el equipo algún jugador que hasta la fecha no ha tenido minutos.

El delantero centro Dani Escriche, que ha jugado los dos partidos de titular como hombre más adelantado, ha tenido problemas físicos en los últimos entrenamientos tras recibir un golpe y no viajó ayer con la expedición azulgrana a Almería por lo que Cristo parece que será su sustituto lo que supondría el debut del atacante azulgrana. En el resto de posiciones no parece que vaya a haber cambios y tanto en la portería como en la defensa estarán los mismos que jugaron ante el Deportivo. En el centro del campo podría tener continuidad en el once Eugeni tras el buen partido que hizo la pasada jornada.

En cuanto al Almería, el cuadro andaluz se encuentra en plena efervescencia de fichajes y bajas tras el cambio de propiedad y, en principio, su técnico apostará por un once parecido al que empató en Santander.