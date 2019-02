Espanyol-SD Huesca, en directo

De ilusión también se vive, pero el Huesca tendrá que multiplicarla con realidades, es decir con victorias. Una detrás de otra para conseguir la permanencia. No hay lírica en su objetivo: o lo gana casi todo o descenderá. Visita al Espanyol, que no es rival grande ni pequeño, sino un obstáculo más en un escalada sin más apoyo que la suma de puntos. En el caso de no añadir el quinto triunfo de la temporada, su capacidad de reacción le enviaría el siguiente mensaje para seguir en la élite: vencer por obligación en diez los 13 últimos encuentros. Las dificultades podrían haberse reducido derrotando al Athletic con el consiguiente impulso mental de cara a su particular hazaña, pero el conjunto de Francicsco estuvo lejos de las versión firme en defensa y eficaz en ataque que exhibió contra el Valladolid y el Girona. Antes, también frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Le ha hecho mucho daño la lesión de Insua, quien junto a Etxeita y Pulido había formado un eje de tres centrales muy solvente. Hoy tampoco estará Miramón (Akapo ocupará su posición), un lateral de vía larga que ofrece mucha variedad en la salida con cinco defensas. Del éxito de esa línea depende en gran parte lo que ocurra en el RCDE Stadium esa noche (21.00).

Y Rubi enfrente, el entrenador que condujo al Huesca al histórico ascenso a Primera División. Paradojas del fútbol. En realidad situaciones anecdóticas que se repiten en este juego de nómadas. Puede que el partido tengo alga de duelo de estrategas. El Espanyol no sabe empatar en su campo. O gana o pierde, fruto de un bloque que especula poco, sobre todo ante su público. Al equipo aragonés los detalles del rival, incluidos los diez goles de Borja Iglesias, le han de importar más bien nada. Bastante tiene con lo suyo, y lo suyo es recuperar de inmediato la capacidad competitiva, interrumpida con el 0-1 frente al Athletic. Francisco podría apostar por una alineación más atrevida en nombres, con posibilidades para Ferreiro y el Cucho. Quizás Juanpi. Hay que protegerse sí, pero resulta indispensable presentar credenciales ganadoras con jugadores de proyección ofensiva que no reniegan del repliegue y el esfuerzo. Ya solo se puede mirar de frente. El combate llega a sus últimos asaltos y hay que salir a pelear al centro del cuadrilátero. Un mucho a la desesperada para empezar la multiplicación de la esperanza, la última en caer.