Eugeni Valderrama deja en el aire su futuro

Eugeni Valderrama está de vuelta en Huesca, pero como ocurrió el curso pasado, cuando fue fichado, empezó la pretemporada y acabó jugando en el Albacete, podría cambiar de aires después de empezar el trabajo estival con la entidad oscense. Tiene cartel en Primera División después de su gran temporada con el cuadro manchego y dejó abierta la puerta de salida: «No sé realmente qué va a pasar conmigo, pero estoy bien y contento», aseguró.

De momento, afirmó que llega «con ganas» y que quiere «seguir aprendiendo y a ver qué pasa». Después, volvió a recalcar su misma idea sin puntualizar demasiado. «Estoy aquí, entrenando bien, contento con el grupo y con el cuerpo técnico y no sé qué puede pasar», dijo el centrocampista del Huesca, que tiene una cláusula de rescisión que ronda los cuatro millones de euros.

Ahora llega más maduro tras su paso por el Albacete y, si finalmente se termina quedando en la entidad altoaragonesa, está llamado a ser uno de los jugadores diferenciales del equipo y de la categoría. «Este año me ha servido para seguir creciendo como jugador. Me han tratado muy bien y he aprendido a competir, que me faltaba. Era un poco irregular y ahora soy más regular», reconoció Eugeni. «Tuve cierto protagonismo en el equipo, me salió buena temporada y espero que esta sea igual», agregó.

También ha ganado en experiencia con respecto a la categoría, que ahora conoce mejor. «Hay que intentar competir todos los partidos, porque si los peleas tienes opciones de puntos. Ir a por todas, ya que cualquier rival es complicado», aseguró el centrocampista, que tuvo mucho protagonismo dentro de la gran temporada que llevó a cabo su equipo.

Por último, con respecto a Míchel, Eugeni hace un balance positivo de la primera semana y el estilo que intenta transmitir su nuevo entrenador. «Quiere proponer desde atrás y sacar el balón jugado siempre que se puede. Plantea un buen proyecto, aunque haya que seguir matizándolo», explicó.