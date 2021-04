Ferreiro: "Queremos otro año en Primera por el club, por la afición y por nosotros"

De extremo izquierdo a interior derecho. Usted da para todo.

Es una constante que he vivido en mi carrera. No me extraña. Llevo muchos años de trayectoria, en algunos me ha tocado jugar por la derecha, otros por la izquierda e incluso de mediapunta, alternando todas las posiciones del ataque.

¿Cómo hace para no marearse con tanto cambio de rol?

Adaptándome lo antes posible. Aunque parezca que pueden ser iguales, cada puesto tiene unos funcionamientos diferentes. Tienes los entrenamientos para coger estos conceptos, que es el reto más complejo, para asumir lo que te pide el míster y la forma de jugar del equipo. Se trata de sumar en cada posición y no restar. Ahora estoy jugando en una posición nueva donde me estoy encontrando cómodo. A costa de entrenar, de adaptarme, estoy jugando y contento con mi rendimiento.

No es lo mismo defender en primera línea, presionando, que detrás, cubriendo espacios.

Lo que más me cuesta es saber cuándo tengo que salir o no a la banda, cuándo tengo que estar atento desde el otro lado. Pero son conceptos que intento absorber. Siempre he sido un jugador atento y sacrificado. Los entrenadores que he tenido me han exigido y eso me ayuda ahora. Intento ser un jugador que ayuda al compañero tanto en ataque como en defensa y eso ha apoyado la adaptación a una posición nueva.

Ha tenido que ceder la banda a Maffeo y complementarse con él.

Mi fútbol es asociativo y me he entendido perfectamente con él. Sabía que él iba a estar más pegado a la banda y a mí me tocaba internarme. Es una lástima su lesión porque estaba realizando un gran rendimiento. Esperemos que se recupere para que pueda llegar a los últimos partidos porque estaba siendo clave para nosotros, en el planteamiento del entrenador y cuantos más seamos, pues mucho mejor. Es un lateral potente y es fácil entenderse con él.

Por su polivalencia podría hasta ser su sustituto como carrilero.

Si me toca jugar allí intentaré rendir. Ya he jugado antes de carrilero. Requiere otros conceptos defensivos, de más riesgo que hacerlo por delante, donde sabes que tienes cinco o seis compañeros por detrás. Me costaría más cerrar centros laterales. Pero intentaría cumplir y hacerlo lo mejor posible. Es una opción que se puede barajar pero igual no se da.

Cuando llegó Pacheta chupó banquillo. ¿Cómo lo llevó?

Cuando tienes una edad no te queda otra que entenderlo. Porque además te pones en la piel del que antes no entraba y ahora va a ocupar esa plaza a la que aspiras. Al final se trata de entrenar, de ponérselo difícil a los demás, porque esa es la mejor forma de sacar rendimiento y potenciar al equipo. Tuve paciencia y entrené fuerte para que entendiera que también podía jugar en esa posición.

También cambió la velocidad del juego. Del toque al centro. Vuelve a ser uno de los líderes de la Liga en colgar balones al área.

He tenido entrenadores que siempre me han dicho que cuando llegara a esas posiciones sacara centros. Que no me preocupara tanto de si llegaban al rematador de primeras, pero sí encadenar una jugada, una segunda oportunidad para volver a atacar. Yo me limito a ejecutar lo que me piden y pienso qué es lo más positivo para mi equipo. El otro día gracias a uno de estos centros pudimos abrir el marcador en un partido igualado, así que contento, muy contento, no solo por la asistencia, sino por sumar siempre y hacer que todos nos sintamos cómodos. Ahora estamos en un buen momento, asomando la cabeza tras una situación compleja. Vamos de menos a más. Sabemos que nos quedan nueve finales.

Ayuda tener a un rematador en racha como Rafa Mir.

Genera muchas oportunidades. Somos un equipo alegre que llevamos peligro, que siempre contamos con dos o tres acciones claras. Pequeños detalles nos han costado puntos, por la estrategia o por no haber marcado, pero somos un equipo que compite desde el principio de temporada. Estamos acostumbrados a una situación que sabíamos, que no es fácil mantenerse en Primera, que hay mucha calidad, que cuesta sumar puntos. Pero este Huesca ha demostrado que puede ganarle a cualquiera.

Ganar al Elche mañana no sería definitivo pero sí un respaldo moral al salir de la zona de descenso.

Supondría ganar mucha confianza y un premio al esfuerzo y al trabajo de los últimos meses. Llevamos demasiadas jornadas sufriendo, viéndonos abajo y eso te merma quieras o no. Pero ahora ya no lo somos, estamos asomando la cabeza y salir de esa zona daría mucha confianza. Pero sabemos que no por ganar vamos a estar salvados. Tenemos que luchar cada partido, que todos van a ser importantes, que no vamos a ir sobrados y que hay que salir tranquilos, sin volvernos locos, sin meternos presión, hacer lo que hicimos contra el Levante y conseguir tres puntos importantísimos.

¿Tiene memorizado el calendario de estas nueve finales?

Sí, sé contra quien nos toca, pero soy de la idea de Pacheta. No te tienes que comer la cabeza con eso. Tenemos que hacer nuestro trabajo, plantear bien el siguiente partido y cuando lo ganemos, ir a por el siguiente. La clasificación no te permite ni celebrarlo ni relajarte.

¿Por qué se van a salvar?

Porque lo hemos demostrado. Porque no nos rendimos. Porque hemos recibido palos duros, estuvimos lejos de los puntos de salvación y ahí estamos ahora. Otros en esta misma situación bajan los brazos. Nosotros, no. Queremos pelear, estar otro año más en Primera por el club, por la afición, por nosotros mismos. Entrenamos y competimos bien y eso es lo que te va a llevar al éxito. Nunca nos hemos dejado llevar.

Volvió a renovar estando en puestos de descenso como en 2019. ¿Fe o compromiso?

Es el club que me ha dado la oportunidad de jugar en Primera. He vivido en cinco años momentos muy bonitos, creo que han sido los mejores del Huesca, con un playoff, dos ascensos, dos temporadas en Primera. Podría quedarme libre y en verano ver otras opciones. Pero tengo las ideas claras y el club ha confiado en mí con esa oferta y no he dudado pese a que el equipo esté en descenso.

El 1 de abril fue su cumpleaños. ¿Qué recibió de regalo?

Le pedí a los compañeros una victoria en Valencia y me la dieron. Ahora les he pedido la permanencia. Sé que es más complejo, pero creo que dependemos de nosotros, nos lo creemos y estamos con ganas de hacer algo histórico. Los jugadores pensamos en toda esa gente dentro del club que hace que nuestro día a día sea mejor, agradable, siempre con buenas caras. Por ellos también luchamos y fue una razón por la que renové.