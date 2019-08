Las fórmulas de Míchel

De sobras era conocido el atractivo estilo de juego que le gusta implantar a Míchel en sus equipos. El domingo, el Huesca enamoró a su afición en el regreso del fútbol de Segunda División a El Alcoraz tras un verano donde lo extradeportivo había copado todo el protagonismo. La escasez de efectivos en la pretemporada no colaboró para que Míchel pudiese comenzar a plantar la semilla de su juego desde el principio. El último choque de pretemporada ante el Girona ya auguró algunos destellos de lo que los oscenses iban a intentar plasmar sobre el césped cada semana. En el estreno liguero ante Las Palmas, el Huesca no fue brillante pero mostró una solvencia necesaria en una plantilla para llevarse los tres puntos de un estadio que se le suele atragantar a la mayoría de equipos. Frente al Deportivo de La Coruña, el cambio de actitud fue total. Desde el inicio se pudo ver a un Huesca que quería dominar, mandar y que lo consiguió tanto con balón como sin él.

Sin miedo a tener que llevar el peso del partido, los de Míchel no renunciaron en ningún momento a la pelota y la intentaron tratar con el mayor mimo posible. Desde el mismo pico del área pequeña, Pulido y Hermoso fueron los encargados de buscar la salida limpia de balón con la colaboración de Mosquera, que se dejaba caer entre los centrales. El ex del Deportivo está ejerciendo de nexo de enlace entre la defensa y el ataque de forma notable gracias a su experiencia en esa parcela. Sin embargo, el gallego tiene poco margen de error. Ya con 3-0, una pérdida suya desencadenó el tanto de Cristian Santos.

En tres cuartos es donde realmente se encuentra el laboratorio ofensivo del juego oscense con Mikel Rico, Eugeni, Raba y Ferreiro. Los cuatro pusieron velocidad al ataque cuando era necesario y también bajaron el ritmo del partido con la posesión de la bola en los momentos de zozobra después del tanto rival. Mikel Rico ha recuperado su nivel, lo que le hace abarcar todas las posiciones del centro del campo. El físico del vasco es envidiable y le permitió ser el primero en ponerse el mono de trabajo a la hora de presionar.

Eugeni, que todavía tiene su futuro en el aire, demostró que su indudable calidad no sobra en este Huesca y su polivalencia puede dar muchas variantes al esquema de Míchel. Sus ocho goles la pasada temporada no fueron casualidad y el tarraconense estrenó su cuenta goleadora en esta Liga llegando desde atrás. Por su parte, Raba y Ferreiro actuaron nuevamente como falsos extremos a banda cambiada. El ex del Villarreal apareció por toda la vertiente del ataque y fue una pesadilla para la defensa. El cántabro selló una actuación sobresaliente con un misil a la escuadra en los instantes previos al descanso.

LA PRESIÓN

Los de Míchel tienen muy clara su labor cuando no tienen la posesión del balón. El punta es el encargado de iniciar la presión mientras los defensas suben la línea defensiva y se sitúan en el la línea divisoria de los dos campos. De esta manera, consiguen que el rival no se sienta cómodo en ningún momento e imponen un ritmo de partido muy alto y difícil de contrarrestar.

Si el Huesca roba la bola en campo contrario intenta realizar rápidamente una transición para que sea finalizada en menos de tres o cuatro pases. Así nació el gol de Pulido después de una propia anticipación del central que fue el encargado de finalizar la jugada y sellar la victoria. Con seis puntos en el bolsillo, los azulgranas pueden seguir encajando con más calma estos tintes del fútbol moderno en su juego.