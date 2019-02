Francisco: "En la segunda parte hemos visto el equipo que queremos"

El entrenador del Huesca, Francisco Rodríguez, afirmó tras el empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium que "en la segunda parte hemos sido el equipo que queremos y en los últimos quince minutos teníamos la sensación de que podíamos ganar".

El técnico analizó el encuentro y describió dos partes "muy distintas". "En la primera llegábamos siempre tarde y ha provocado una situación favorable al Espanyol. Después hemos tenido transiciones buenas por las dos bandas y hemos llegado con opciones", comentó.

Francisco reconoció que el empate no ayuda mucho a sus aspiraciones, salir del descenso, pero no encendió las alarmas: "Compitiendo de esta manera, el equipo seguirá adelante. Somos colistas, pero hemos dado la cara. Veníamos a buscar los tres puntos, aunque no ha podido ser".

Por otra parte, el entrenador desveló la charla que mantuvo con sus futbolistas al descanso. "Sabíamos lo que teníamos que hacer. Si no estamos concentrados ni somos solidarios, el equipo no funciona. En la primera mitad estábamos fríos y eso no puede pasar. En la reanudación las sensaciones han sido distintas".