Francisco: No hay excusas, estamos preparados

“Ha sido otra semana complicada porque hemos tenido muchas bajas en las sesiones de entrenamiento, pero no hay excusas. Estamos preparados para pelear a tope por los tres puntos”. Así de convencido se ha mostrado Francisco Rodríguez en la rueda de prensa previa al choque de mañana (El Alcoraz, 13:00 horas) frente al Deportivo Alavés de las opciones de victoria de la SD Huesca pese a los numerosos problemas físicos que arrastra la plantilla azulgrana.

El entrenador andaluz ha pasado revista a algunas de las posibles ausencias: “Mañana tomaremos la decisión de con quiénes contar. Etxeita no entrenó ayer por precaución; Miramón y Christian han acortado mucho los plazos y estarán disponibles, al menos para la convocatoria, y el que no va a llegar es Akapo. Es importante también poder tener ya a Mantovani, que viene de jugar con Las Palmas y que también ha vivido situaciones similares a la nuestra en sus anteriores equipos”.

Respecto a su rival de mañana, Francisco ha subrayado las características del Deportivo Alavés: “Lleva desde el inicio de Liga ahí arriba y eso es por algo. Es un equipo muy equilibrado, muy bien dirigido, y que ha mantenido casi siempre el mismo once. Eso le ha dado mucha estabilidad en juego y resultados”. El preparador almeriense apuntaba algunas de las que pueden ser las claves del partido: “Tenemos que tener mucha movilidad arriba para desarmar una defensa tan organizada. Pero no podemos volvernos locos desde el primer minuto y dejarles muchos espacios, porque sobre todo por fuera son muy verticales con gente como Johny o Inui”.

Francisco no podrá dirigir a su equipo mañana desde el banquillo por la sanción de dos partidos que se le ha impuesto tras su expulsión en Getafe. Así se ha referido a esta circunstancia: “Ya me parecía injusta la expulsión, pero dos partidos por eso… Veo muchas cosas más graves cada fin de semana que cuestan menos. Me equivoqué por abrir los brazos pero la verdad es que me parece un castigo excesivo”.